معلومة هامة لمرضى السكري حول شرب القهوة

الوكيل الإخباري- هل يمكن شرب القهوة سريعة الذوبان؟ من الأسئلة التي تشغل ذهن بعض المصابين بداء السكري، لأن هناك معلومات متضاربة حول تأثيرها على سكر الدم.



أجاب الدكتور بهاء ناجي، استشاري التغذية العلاجية في مصر، على هذا السؤال بقوله "القهوة سريعة الذوبان من المشروبات المفيدة والآمنة لمرضى السكري، ولكن بشروط".

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وأضاف ناجي أن القهوة سريعة الذوبان تتميز باحتوائها على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، مثل مادة الكافيين، التي تساعد بدورها على تنظيم مستويات سكر الدم عند مرضى السكري.



وأوصى خبير التغذية مرضى السكري بتناول القهوة سريعة الذوبان بدون أي إضافات، مثل السكر والمبيض، لأنهما يرفعان سعراتها الحرارية ويقللان من قيمتها الغذائية.



وحذر أيضًا من شرب القهوة سريعة الذوبان ليلًا، لأن الكافيين قد يجعل مريض السكري يواجه صعوبة كبيرة في النوم، مشيرًا إلى إمكانية تقليل تأثيره عن طريق إضافة الحليب إليها.



وشدد ناجي على ضرورة شرب القهوة سريعة الذوبان بمعدل يتراوح بين كوبين و3 أكواب يوميًا فقط، مؤكدًا أن الإفراط فيها قد يهدد مريض السكري بقرحة المعدة وعدم انتظام ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم والقلق.



وبشكل عام، يجب على المرضى مراجعة الطبيب قبل الإقدام على تناول مصادر الكافيين، لا سيما القهوة سريعة الذوبان، لأن تأثيره على مستويات سكر الدم والإنسولين تختلف من مريض لآخر.



وهذا ما توصلت إليه بعض الدراسات، حيث وجد الباحثون أن الكافيين تسبب في ارتفاع سكر الدم لدى المرضى، بسبب تقليله لحساسية الإنسولين بالجسم، وفقًا لموقع "WebMD".



ولاحظ الباحثون أن هناك سببين لارتفاع سكر الدم ومقاومة الإنسولين عند استهلاك الكافيين، هما:



- زيادة هرمونات التوتر في الجسم، مثل الأدرينالين.

- قلة النوم.

الكونسلتو الطبي

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