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الثلاثاء، 27-10-2020 10:15 ص

مكوّن شائع في كل مطبخ لخسارة الوزن بشكل سريع

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الوكيل الاخباري - إذا اردت خسارة الوزن ونحت الجسم عليك أولاً اتباع نظام غذائي متوازن وصحي والامتناع عن تناول مأكولات مضرة مثل تلك التي تحتوي على الدهون والسكريات، كذلك من المفيد جداً ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

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وما لا يعرفه الكثير من الأشخاص هو أنه يمكن تسريع عملية نسف الدهون من خلال الاعتماد على بعض المكونات ومنها البهارات حيث انها تساهم في تحفيز استهلاك الجسم للطاقة، وعلى سبيل المثال يساعد تناول الفلفل الأسود على الحد من تكون الأنسجة الدهنية. أما الزنجبيل والقرفة فيساهمان في تعديل مستوى السكر في الدم.


ويمكن الكركم والكمون أن يشكلا عاملاً اساسياً من عوامل حرق الدهون فيما يدعم الفلفل الحلو عملية منع تخزينها. إذاً ليس من الخطأ أن تتم إضافة هذه المكونات إلى الأطباق المختلفة على أن يتم تناولها بكميات معتدلة.

كما ان من الحيل التي يمكن الاعتماد عليها أيضاً من أجل تحفيز خسارة الوزن أن يتم وضع شمعة معطرة على طاولة الطعام. ومن المعروف أن رائحة الفانيلا تساهم في قطع الشهية والحد من الرغبة في تناول المأكولات التي تحتوي على السكر وخصوصاً الشوكولاتة.

 

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