منها الموز والأرز .. 5 أطعمة احذر تناولها مع شرب الماء

الوكيل الإخباري- يعتاد الأشخاص على شرب الماء عند تناول الطعام، مما يؤدي إلى بعض المشاكل الصحية. بحسب موقع «هيلثي»، يمكن استعراض ماذا يحدث عند تناول الماء مع بعض الأطعمة.

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الموز

بحسب موقع «هيلثي»، فإن الموز يحتوي على كمية كبيرة من الألياف القابلة للذوبان، خاصة عند تناوله مع كمية كبيرة من الماء، لأن ذلك يؤدي بدوره إلى تخفيف العصارة المعدية في المعدة، والتي تعمل على إبطاء عملية الهضم.



الحمضيات

هناك الكثير من الفواكه الحمضية مثل البرتقال والجريب فروت والليمون، وذلك راجع إلى كونها غنية بالعصارة وتحتوي على الكثير من الماء. ربما يؤدي تناولها مع كمية زائدة من الماء إلى الشعور بعدم الشبع والراحة في المعدة، لذا يفضل تناولها باعتدال أو الانتظار قليلاً قبل شرب الماء.



الزبادي

يحتوي الزبادي عادة على عنصر «البروبيوتيك» المفيد لصحة الأمعاء، إلا أن شرب الماء بعد الزبادي بإمكانه أن يزيل فائدة ذلك العنصر، مما يقلل من فعاليته ومدى فائدته على المعدة.



الأطعمة الحارة

ربما يتسبب تناول الأطعمة الحارة في الشعور بعدم الراحة، خاصة في حال تناولها مع كميات كبيرة من الماء، لأن ذلك يؤدي إلى انتشار الطعم الحار في كافة أنحاء الجسم، وتفاقم الشعور بالحرقان.





يرجع تناول كميات كبيرة من الأرز مع الماء إلى تخفيف أحماض المعدة اللازمة لإتمام عملية الهضم بشكل سليم.



تناول المياه قبل الطعام

أكد محمد الحوفي، استشاري التغذية العلاجية في مصر ، لموقع «الوطن»، أنه يفضل الحرص على تناول المياه قبل الطعام أو بعده، ولكن ليس بشكل مباشر. مشيرًا إلى أن الأضرار الناجمة عن شرب المياه مع هذه الأطعمة قد تؤثر على الجسم، لكن لا يمكن تأكيد حدوثها في كل مرة.









