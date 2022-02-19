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السبت، 19-02-2022 07:45 ص

مواد غذائية لا ينصح حفظها في الثلاجة

ثلاجة


الوكيل الإخباري - يعتبر الكثيرون الثلاجة كخزانة يمكنك تخزين كل شيء فيها بشكل عشوائي، لكن اتباع هذا الأمر قد يكون له عواقب سيئة.

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كشف مستخدمو تطبيق WeChat الصيني، عن مجموعة من الأشياء والمواد الغذائية التي لا يجوز تخزينها بالبراد.


ناصحين بعدم تخزين التوابل والبهارات في الثلاجة. على سبيل المثال، حيث تبدأ التوابل مثل اليانسون والفلفل، عند تخزينها في الثلاجة في الترطيب، ونتيجة لذلك فإنها تنتج السموم الفطرية التي تسبب أمراض الكبد. 


كما ولا ينصح بتخزين المعكرونة، حيث من الممكن أن يكون لذلك  تأثير سلبي للغاية على الصحة. 


كما ولا ينصح بتخزين الخضار المملحة في الثلاجة. بالإضافة إلى ذلك، لا ينبغي وضع النباتات الطبية هناك، لأنه عندما تكون بالقرب من الطعام لفترة طويلة، يمكن أن تتغلغل فيها أنواع مختلفة من البكتيريا والرطوبة، مما يؤدي إلى فقدان الخصائص المفيدة.

 

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