موجود في أغلب المنازل.. حقيقة نقل عفن البصل عدوى الفطر الأسود!

الوكيل الاخباري - بينما تكافح الهند مع موجة جديدة من مرض الفطر الأسود، هناك كثير من المعلومات الخاطئة المحيطة بالعدوى، من بينها اعتقاد البعض بأن هناك أشياء في منازلهم يمكنها أن تنشر عدوى فطرية مخيفة.



اضافة اعلان







منشور متداول: احذر النقاط السوداء على البصل



وبحسب ما ذكره موقع «times of india» انتشر على نطاق واسع منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» جعل كثيرين يعتقدون أن الخضروات المخزنة في الثلاجة يمكن أن تحتوي على فطر أسود.



وادعى المنشور المتداول باللغة الهندية، أن على الأشخاص توخي الحذر من الخضروات شائعة الاستخدام، بما في ذلك البصل، الذي قد يكون نذيرًا لعدوى الفطريات السوداء، موضحا بالتفصيل: «احذر أثناء شراء البصل من السوق وتخزينه في الثلاجة.. فالنقاط السوداء أو الفطريات التي تظهر غالبًا على القشرة الخارجية للبصل هي فطريات سوداء سامة تسبب فطر الغشاء المخاطي».



وادعى كاتب المنشور أيضًا أن القالب الأسود يمكن أن يتجمع على أسطح الثلاجة ويسبب ضررًا، ولكن من ناحية أخرى، تنتشر عدوى الفطريات السوداء بطريقة مختلفة تمامًا وتكون أعراضها عدة.



ووفقًا لخبراء الصحة، فإن الفطر الأسود يحمل معدل وفيات بنسبة 50٪، وينتشر من خلال قوالب فطرية موجودة في البيئة، وتسبب الجراثيم المعدية المرض عندما يستنشقها الشخص المعرض لخطر العدوى عن طريق الأسطح الملوثة أو درجات الحرارة الرطبة.



وأضاف الخبراء: «ببساطة، الفطر الأسود لا ينتشر من خلال الطعام الذي تتناوله أو الأشياء التي قد تلمسها، ولكنه ينتقل عندما تستنشق هذه الفطريات المعدية عبر الأسطح غير النظيفة»، كما أشارت التقارير أيضًا إلى أن استخدام إمدادات المياه غير المفلترة أو غير النظيفة المستخدمة للأكسجين في حالات «كوفيد 19» قد يكون أيضًا مصدرًا لانتقال المرض.



وبالنسبة لمرض الفطر الأسود، فهو يصيب الأنف والجيوب الأنفية والأسنان وعظام الوجه، ويسبب تجلطات في الأوعية الدموية الدقيقة مما يتسبب في موت الأنسجة «غرغرينة» الذي قد يمتد للعين وللعصب السابع المغذي لعضلات الوجه كما قد يمتد أيضا لشرايين المخ.



ومن أعراض المرض، صداع وآلام في الوجه، وآلام في الأسنان، وانسداد وإفرازات داكنة من الأنف، وزغللة وضعف في الإبصار، وتغير لون سقف الحلق، وتدهور درجة الوعي.



المصدر : أخبارك