الجمعة 13-01-2023
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الجمعة، 13-01-2023 11:58 ص

نتائج واعدة للقاح قادر على تدمير الأورام السرطانية

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الوكيل الإخباري - كشف تقرير علمي فرنسي، أن علماء في مجال الأبحاث الطبية تمكنوا من ابتكار لقاح مضاد لمرض السرطان وقادر على تدمير الخلايا السرطانية والقضاء عليها مهما كان مكانها في الجسد أو نوعها.

وأشار التقرير، الذي نشرته المجلة العلمية الفرنسة «فوتورا سيونس»، إلى أن أطباء في علوم الأورام وباحثين في مركز بحوث السرطان في مدينة مارسيليا بدأوا في تطوير لقاح لفهم الخطوات الأولى المطلوبة في مكافحة السرطان، وتمكنوا وفق التجارب الأولية من إزالة الخلايا وتشخيص شدة خطورة الورم وقدرته على الفتك بجهاز مناعة الجسم.

وقال التقرير إن اللقاح المحتمل إنتاجه، والذي يعتمد على الخلايا السرطانية الحية، يجعل من الممكن القضاء على الورم مباشرة وتوفير مناعة مضادة له.

وتمكّن الفريق العلمي بمركز البحوث في مارسيليا، من اختبار اللقاح المزدوج المفعول، وذلك في تجربة على فأر، ونشرت نتائجها على المجلة الفرنسية المذكورة.

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عكاظ


 




 

 


 

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