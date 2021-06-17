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الخميس، 17-06-2021 10:13 ص

نصائح ذهبية للحفاظ على صحة القلب

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الوكيل الإخباري _ تعد أمراض القلب المسبب الأول للوفاة في ‫جميع أنحاء العالم، حيث إنها تتسبب في وفاة نحو 17.3 مليون شخص سنوياً، ‫وذلك وفقا لإحصاءات جمعية القلب الأميركية.

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‫وللحفاظ على صحة القلب نقدم لكم أهم النصائح التالية:

ممارسة الرياضة بشكل منتظم:
‫تعد مهمة للغاية من أجل الوقاية من الإصابة ‫بأمراض القلب، إذ تساعد في تقوية عضلات القلب وخفض ضغط الدم ‫والكوليسترول.

 

التحكم بكميات الطعام:
يمكن أن يحسن النظام ‫الغذائي بشكل فعال ويساعد على التمتع بنمط حياة صحي نظرا لأن الإفراط ‫في تناول الطعام يعني سعرات حرارية زائدة يتم تخزينها بالجسم على شكل ‫دهون.

 

تجنّب الدهون المشبعة وغير المشبعة كالدهون الحيوانية والوجبات الخفيفة غير الصحية والوجبات السريعة.

 

الابتعاد عن السكريات المعالجة مثل السكاكر والحلويات والمشروبات الغازية.

 

الابتعاد عن الأطعمة المحتوية على نسب صوديوم مرتفعة، خاصة وأن تناولها بشكل دائم يسبب ‫ارتفاعا بضغط الدم، مما يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية ‫والسكتات الدماغية وأمراض القلب الأخرى.

 

 

المصدر : الامارات نيوز 


 




 

 


 

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