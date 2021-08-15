الأحد 15-08-2021
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الأحد، 15-08-2021 04:01 م

نصائح ضرورية لتجنب الإصابة بالإمساك مع تقدم العمر

الامساك-الأسباب-وطرق-العلاج-الطبي-والمنزلي


الوكيل الإخباري - يحدث الإمساك كثيراً مع التقدم في العمر نتيجة لأسباب كثيرة، مثل الطعام غير الصحي وقلة الرياضة وقلة شرب السوائل، بالإضافة إلى بعض الأدوية، مثل مدرات البول والحديد، وبعض الأمراض المزمنة، مثل مرض السكري ومتلازمة القولون العصبي.

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كيف يمكن الوقاية من الإمساك؟

 

- تناول الأطعمة الغنية بالألياف
تأكد من احتواء غذائك على الأطعمة الغنية بالألياف الطبيعية، مثل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة. قلل من اللحوم التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون ومنتجات الألبان والحلويات والتي قد تسبب الإمساك. احرص على شرب الماء صباحاً وبين الوجبات.

- مارس الرياضة 
ممارسة النشاط البدني والمشي بانتظام يمكن أن يساعدا على الوقاية من الإمساك، والنشاط مهم لصحتك العامة.

- لا تتجاهل الحاجة إلى التبرز
إن كبت حركة الأمعاء لفترة طويلة جدًا يسبب الإمساك. ويمكن تدريب القولون على الإفراغ المنتظم بالذهاب إلى الحمام للتبرز في وقت محدد كل يوم، والأفضل هو بعد حوالي ساعة من الوجبة الرئيسية. خاصة مع الحرص على زيادة الألياف الطبيعية في الطعام، وشرب الماء وممارسة رياضة المشي.

- لا بأس من استخدام الملينات الطبيعية
هناك بعض الملينات الطبيعية التي تحتوي على بذور بعض النباتات التي تساعد على إفراغ القولون، ولا بأس من استخدامها لمساعدتك على منع الإمساك. وكذلك لا بأس من استخدام الرحضة القولونية (إدخل سوائل دافئة إلى المستقيم) لعلاج حالة إمساك مستعصية، ولكن حاول أن تتجنب تناول الأدوية المسهلة التي تحتوي على أدوية تزيد انقباض الأمعاء لأن استخدامها فترة طويلة قد يؤدي إلى كسل الأمعاء وعدم الاستجابة لهذه الأدوية على المدى الطويل.

 

المصدر - صحتك 

 




 

 


 

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