الأحد 28-11-2021
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الأحد، 28-11-2021 07:31 م

نصائح غذائية لمرضى الانسداد الرئوي المزمن

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الوكيل الإخباري - تعتبر الرياضة ووقف التدخين وإعادة التأهيل الرئوي نصائح مهمة لإدارة الانسداد الرئوي المزمن، لكن ما دور الطعام في تخفيف أعراض المرض؟.

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يمكن أن يجلب الأكل الصحي مجموعة من الفوائد، بداية من تقليل التعب الشائع مع مرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD) وحتى دعم صحتك العقلية. 

 

وفقا للطبيب باري ميك، دكتوراه في الطب وإخصائي أمراض الرئة ومدير برنامج مرض الانسداد الرئوي المزمن في National Jewish Health الأمريكية، يمكن أن تؤثر عادات الأكل السيئة على علاج مرضى الانسداد الرئوي.

 

إليكم 6 طرق لتناول الطعام بشكل أفضل عند الإصابة بمرض الانسداد الرئوي المزمن:

1- احصل على ما يكفي من السعرات الحرارية
ضع في اعتبارك أنك قد تحتاج إلى مزيد من السعرات الحرارية، خاصة إذا كنت تعاني من نوبة قلبية.

كل هذا التنفس المجهد يستهلك المزيد من الطاقة، ما يعني أنك ستحتاج غالبًا إلى تناول المزيد من الطعام أكثر من شخص بنفس الوزن والعمر لا يعاني من مرض الانسداد الرئوي المزمن.

2- تناول وجبات صغيرة
إن تقسيم السعرات الحرارية على مدار اليوم يمكن أن يكون مفيدًا للوصول إلى هدف زيادة كمية الطعام الذي يتناوله المريض.
وهذا يعني تناول 4 إلى 6 وجبات صغيرة بدلاً من وجبتين أو 3، وتضمين الوجبات الخفيفة في مزيجك اليومي للحفاظ على سعراتك الحرارية مرتفعة.

 

3- استهلاك المزيد من الأطعمة النباتية
قالت الدكتور بشرى مينا، إخصائية أمراض الرئة في Northwell Health Physician Partners Pulmonary Medicine في مدينة نيويورك، إن التركيز على الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والمكسرات والبذور يعد أمرًا مثاليًا للأشخاص المصابين بمرض الانسداد الرئوي المزمن.

 

4- تناول البروتينات الخالية من الدهون
بينما تم ربط اللحوم الحمراء والمعالجة بالالتهابات في العديد من الدراسات، إلا أن البروتين الخالي من الدهون لا يرتبط بهذا الارتباط.
بالإضافة إلى ذلك، تم العثور على بعض البروتينات مثل السلمون والأسماك الدهنية الأخرى لتقليل الالتهاب بفضل الكمية العالية من أحماض أوميغا 3 الدهنية.

 

5- لا تنس الترطيب
تقول الدكتور مينا إنه مع مرض الانسداد الرئوي المزمن يمكن أن يكون للجفاف آثار ضارة، فمثلا، يمكن أن يتكاثف المخاط عند الإصابة بالجفاف ما يتسبب في مزيد من الالتهاب وانسداد الممرات التنفسية.

 

6- جرب طعامك
على الرغم من أن هذه النصائح مناسبة لمعظم الأشخاص المصابين بمرض الانسداد الرئوي المزمن، إلا أن تناول الطعام يعود دائمًا إلى الفرد، كما تقول الدكتورة مينا.

 

المصدر - العين الإخبارية 

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