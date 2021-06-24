الخميس 24-06-2021
الوكيل الاخباري

تحديد موعد القمة الثلاثية في بغداد

اختتام الاستماع لشهود النيابة بقضية مستشفى السلط

اعتداءات على خط ناقل مياه الزارة ماعين

صحة العقبة لـ الوكيل: زيارة ولي العهد تقربنا من إعلان المحافظة منطقة خضراء.. فيديو

إعادة فتح مراكز تسجيل للاجئين في 3 محافظات

ولي العهد يزور مدينة العقبة اليوم

الطاقة النيابية: الاستعانة بخبراء للوقوف على أسباب حادثة انقطاع الكهرباء

تفاصيل حيثيات أسئلة امتحانات التوجيهي

بدء نفاذ الوقود وانقطاع الكهرباء عن أجزاء واسعة بلبنان

74 نزيلاً في مراكز الاصلاح يتقدمون لامتحان التوجيهي

الخميس، 24-06-2021 01:17 م

نصائح لتخفيف التعب المصاحب للحمل

ألم_الظهر_في_الشهر_الثامن_من_الحمل


الوكيل الإخباري - الشعور بالتعب خلال فترة الحمل هو أمرٌ طبيعي تمامًا حيث يحاول الجسم التعوّد على التقلبات الكبيرة في هرمونات الحمل وكذلك مع التغيرات الجسدية المتواصلة حتى حلول موعد الولادة.

اضافة اعلان

 

تعرفي على ما يمكنكِ القيام به للتقليل من شعورك بالتعب أثناء الحمل ولو بقدرٍ ضئيل : 

 

1. تناولي الأطعمة الغنية بالحديد والبروتين
قد يكون التعب عرضًا من أعراض أنيميا نقص الحديد، ولكن قد يفيدك تعديل نظامك الغذائي. فاختاري أطعمة مثل اللحوم الحمراء والدواجن والأسماك والخضروات الورقية الخضراء والأطعمة المصنوعة من الحبوب الكاملة الغنية بالحديد والبقوليات.


2. خذي فترات راحة قصيرة ومتكررة
إن النهوض والتجول لمدة دقائق معدودات قد يُشعركِ بتجدد النشاط. وقضاء دقائق معدودات والأنوار مطفأة وإغماض عينيك ورفع قدميك لأعلى قد تساعدك أيضًا في استعادة الحيوية.


3. تناولي الكثير من السوائل
ضعي زجاجة مياه دائمًا في مكتبك أو في منطقة عملك واشربي الماء على مدار اليوم.


4. قللي من الأنشطة التي تزاولينها
قد يساعدك تقليل ممارسة الأنشطة في الحصول على مزيد من الراحة عندما ينتهي يوم العمل، ضَعِي باعتبارك التسوق عبر الإنترنت أو تعيين شخص ما لتنظيف المنزل أو العناية بفناء المنزل.


5. حافظي على روتين اللياقة البدنية
بالرغم من أن ممارسة الرياضة قد تكون آخر شيء في ذهنك في نهاية يوم عمل طويل، فالنشاط البدني قد يساعدك على تعزيز مستوى طاقتك، لا سيما إذا كنتِ جالسة على المكتب طوال اليوم، فاذهبي في جولة مشي بعد العمل أو التحقي بفصل من فصول اللياقة لمرحلة ما قبل الولادة طالما يوافق مقدم الرعاية الصحية على ذلك.


6. اذهبي للنوم مبكرًا
حاولي النوم من سبع إلى تسع ساعات كل ليلة. وعند الاستلقاء على جانبكِ الأيسر، سوف يزيد تدفق الدم إلى الحد الأقصى إلى طفلك ويخف التورم. وللحصول على مزيد من الراحة، ضعي وسادات بين ساقيك وتحت بطنك.


7. حافظي على الشعور بالراحة
كلما تقدم حملك، قد تصبح الأنشطة اليومية، مثل الجلوس والوقوف غير مريحة. هل تتذكرين تلك الفترات القصيرة المتكررة لأخذ راحة كي تقاومي التعب؟ من خلال التجول كلما مرت ساعات قليلة، يمكنك أيضًا تخفيف تعب العضلات والمساعدة على الوقاية من تراكم السائل في الساقين والقدمين. 

 

 

المصدر - صحتك 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
iStock-861188910

حمية غذائية صحية ونصائح هامة لفقدان 4 كيلو غرامات خلال أسبوعين

Diabetes-5

نصائح لتناول الطعام خارج المنزل لمريض السكري

الامراض-المعدية

الأمراض المعدية ...الأسباب والوقاية

tbl_articles_article_19412_19b424d2b9-98c0-48ee-a83c-b9cdf8118896

قماط الطفل ... فوائده وأضراره

1-1

أعشاب تساعد في علاج حب الشباب

8421401-511710333

أسباب تفرق الأسنان وعلاجه

أخبار متعلقة
pregnant

من الصحة العالمية.. نصائح للحوامل لتجنب عدوى كورونا

main_image5c3d0cfebb1a4

احذر منه.. التعب عند الاستيقاظ يؤكد إصابتك بمرض مزمن

GettyImages-1174382849

5 حالات يمكن أن تؤثر سلبا على الحمل !

pregnancy-6

طرق لتعزيز نشاط المرأة الحامل

IzWFs

اخصائية روسية تكشف اسباب التعب المزمن

6324FCF5-B000-4342-AF74670D32C98661

اكتشاف علاج جديد للسرطان في امريكا