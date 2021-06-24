نصائح لتخفيف التعب المصاحب للحمل

الوكيل الإخباري - الشعور بالتعب خلال فترة الحمل هو أمرٌ طبيعي تمامًا حيث يحاول الجسم التعوّد على التقلبات الكبيرة في هرمونات الحمل وكذلك مع التغيرات الجسدية المتواصلة حتى حلول موعد الولادة.

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تعرفي على ما يمكنكِ القيام به للتقليل من شعورك بالتعب أثناء الحمل ولو بقدرٍ ضئيل :

1. تناولي الأطعمة الغنية بالحديد والبروتين

قد يكون التعب عرضًا من أعراض أنيميا نقص الحديد، ولكن قد يفيدك تعديل نظامك الغذائي. فاختاري أطعمة مثل اللحوم الحمراء والدواجن والأسماك والخضروات الورقية الخضراء والأطعمة المصنوعة من الحبوب الكاملة الغنية بالحديد والبقوليات.



2. خذي فترات راحة قصيرة ومتكررة

إن النهوض والتجول لمدة دقائق معدودات قد يُشعركِ بتجدد النشاط. وقضاء دقائق معدودات والأنوار مطفأة وإغماض عينيك ورفع قدميك لأعلى قد تساعدك أيضًا في استعادة الحيوية.



3. تناولي الكثير من السوائل

ضعي زجاجة مياه دائمًا في مكتبك أو في منطقة عملك واشربي الماء على مدار اليوم.



4. قللي من الأنشطة التي تزاولينها

قد يساعدك تقليل ممارسة الأنشطة في الحصول على مزيد من الراحة عندما ينتهي يوم العمل، ضَعِي باعتبارك التسوق عبر الإنترنت أو تعيين شخص ما لتنظيف المنزل أو العناية بفناء المنزل.



5. حافظي على روتين اللياقة البدنية

بالرغم من أن ممارسة الرياضة قد تكون آخر شيء في ذهنك في نهاية يوم عمل طويل، فالنشاط البدني قد يساعدك على تعزيز مستوى طاقتك، لا سيما إذا كنتِ جالسة على المكتب طوال اليوم، فاذهبي في جولة مشي بعد العمل أو التحقي بفصل من فصول اللياقة لمرحلة ما قبل الولادة طالما يوافق مقدم الرعاية الصحية على ذلك.



6. اذهبي للنوم مبكرًا

حاولي النوم من سبع إلى تسع ساعات كل ليلة. وعند الاستلقاء على جانبكِ الأيسر، سوف يزيد تدفق الدم إلى الحد الأقصى إلى طفلك ويخف التورم. وللحصول على مزيد من الراحة، ضعي وسادات بين ساقيك وتحت بطنك.



7. حافظي على الشعور بالراحة

كلما تقدم حملك، قد تصبح الأنشطة اليومية، مثل الجلوس والوقوف غير مريحة. هل تتذكرين تلك الفترات القصيرة المتكررة لأخذ راحة كي تقاومي التعب؟ من خلال التجول كلما مرت ساعات قليلة، يمكنك أيضًا تخفيف تعب العضلات والمساعدة على الوقاية من تراكم السائل في الساقين والقدمين.

المصدر - صحتك