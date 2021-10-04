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الإثنين، 04-10-2021 03:52 م

نصائح لتخفيف الصداع عند الحامل

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الوكيل الإخباري - الصداع أحد أكثر المضايقات التي تحدث في أثناء الحمل، وقد تحدث في أي وقت لكنها تميل إلى أن تكون أكثر شيوعًا خلال الثلث الأول والأخير من الحمل، فخلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل يعاني جسمك من تغير الهرمونات وزيادة في حجم الدم، ويمكن أن يتسبب هذان التغييران في حدوث صداع متكرر.

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إليك هذه النصائح التي تساعدك على التعامل مع الصداع في أثناء الحمل، وتخفيف آلامه.

1 - الكمادات الدافئة حول العين والأنف، إذا كنت تعانين من صداع الجيوب الأنفية.

2 - الكمادة الباردة أو كيس ثلج على قاعدة عنقك، إذا كنت تعانين من صداع التوتر.

3 - الحفاظ على نسبة السكر في الدم عن طريق تناول وجبات أصغر عدد مرات أكثر، ويساعد ذلك أيضًا على منع حدوث الصداع في المستقبل.

4 - التدليك، تدليك كتفيك ورقبتك طريقة فعالة لتخفيف الألم.

5 - الاستراحة في غرفة مظلمة وممارسة التنفس العميق.

6 - الحمام الدافئ.

7 - الحفاظ على وضعية جسم جيدة.

8 - الحصول على قسط وافر من الراحة والاسترخاء.

9 - ممارسة الرياضة.

10 - تناول وجبات متوازنة.

 

المصدر - سوبر ماما

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