الوكيل الإخباري - رجيم الموز والقهوة لنسف الدهون الضارة، بات منتشراً عبر النت ومواقع التواصل الإجتماعي، ويعتمد على توظيف فوائد كل من الموز والقهوة في تسريع عملية الأيض، وبالتالي حرق الدهون المتراكمة.





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وعلى الرغم من أنه شهد النجاح مع الكثيرات خلال إنقاص أوزانهن، إلا أنه لم يستدل على أي دراسات علمية تؤكد مدى تأثيراته الإيجابية على الصحة العامة، بل أشارت العديد منها إلى أن اتباعه لفترات طويلة قد يشكل خطورة كبيرة على صحة الوظائف الحيوية وإصابتها بالأمراض المزمنة، وذلك يرجع إلى عدم توافر العناصر الغذائية اللازمة التي لها دور فعال في الحفاظ على سلامة وصحة الجسم في المجمل العام.

وبالتالي لن ننصح باتباع رجيم الموز والقهوة من دون استشارة الطبيب المختص، لتوظيفيه ضمن خطة غذائية صحية محكمة، تتناسب مع طبيعة الجسم وحالته الصحية أثناء إنقاص الوزن، من أجل نسف الدهون الضارة بالشكل السليم.





من هذا المنطلق، سنتعرف على فوائد الموز والقهوة ضمن رجيم صحي لنسف الدهون الضارة، من خلال استشارة السمنة والنحافة الدكتور هشام الوصيف من القاهرة.





فوائد الموز والقهوة لنسف الدهون الضارة

1- تساهم فوائد الموز والقهوة في كبح الشهية لفترات طويلة، ما يجعل الجسم قادرة على حرق الدهون والحد من الرغبة في تناول الطعام وخصوصافي الفترة الفاصلة بين الوجبات.

2- تحفز فوائد الموز والقهوة عملية الأيض بصفة مستمرة، ما يجعلها قادرة على توجيه الجسم اتجاه الدهون الضارة لنسفها والتخلص منها خلال تخسيس الوزن.

3- تعمل فوائد الموز والقهوة على تسهيل عملية حرق السعرات الحرارية وزيادة استهلاك الجسم للطاقة لنسف الدهون الضارة بالشكل الطبيعي.

نصائح للاستفادة من الموز والقهوة ضمن رجيم صحي

1 - تخصيص حصص من الموز وأكواب القهوة السادة الخالية من السكر، ضمن رجيم صحي يشمل جميع العناصر الغذائية لنسف الدهون الضارة بالشكل السليم ومن دون أضرار لاحقة.

2 - الإكثار من شرب الماء لنسف الدهون الضارة بالشكل الطبيعي.

3 - ممارسة التمارين الرياضية بالشكل المنتظم لبناء الكتلات العضلية التعويضية خلال نسف الدهون الضارة، من أجل تحسين لياقة الجسم ومنع ترهل الجلد خلال إنقاص الوزن ونسب الدهون الضارة بصفة عامة.

المصدر - هي