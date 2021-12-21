الوكيل الإخباري - طار النوم من عيني، هي العبارة العامية التي دأب الناس على تكرارها كلما واجهتهم صعوبة في النوم أو اضطروا للإستيقاظ عدة مرات ليلاً، محرومين بسببها من نعمة النوم التي يحلم بها كل شخص منا على وجه الأرض.





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والحقيقة أن النوم الصحي الذي يتمتع به الأطفال منذ نعومة أظفارهم ويحسدهم عليها البالغون وكبار السن بشكل خاص، هو أفضل السبل للتنعم بصحة ممتازة ومزاج جيد. في حين أن اضطراب النوم أو الأرق يمكن أن يفسد هذه النعمة ويحوَلها لنقمة، لها تداعيات كبيرة على صحة الإنسان الجسدية والنفسية والفكرية.

نصائح للحصول على نوم صحي:

9 – 11 ساعة: لمن هم في سن 6 – 13.

8 – 10 ساعات: لمن هم في سن 14 – 17.

7 – 9 ساعات: لمن هم في سن 18 – 64.

7 – 8 ساعات: لمن هم أكبر من 65 عاماً.

نصائح النوم الصحي يمكن تلخصيها على الشكل التالي:

1 - جعل القسط الأكبر من النوم خلال الليل: عادة ما يقوم الناس بخطأ شائع يكلفهم كثيراً لجهة الحرمان من النوم، ألا وهو النوم خلال النهار فيما يُعرف بإسم القيلولة. ما يؤثر على جودة النوم التي غالباً ما تكون دورات النوم العميق فيه من النصف الأول من الليل، في حين أن النوم خلال النهار يكون متقطعاً وغير عميق ما يسبَب التعب.

2- الذهاب للنوم كل ليلة في نفس الوقت: إن الإلتزام بالذهاب للفراش كل ليلة في نفس الوقت، يساعد في تنظيم الساعة البيولوجية للجسم وبالتالي الإستمتاع بنوم هانئ. والأمر ذاته ينطبق على موعد الإستيقاظ.

3- تجنب مصادر الضوء قبل النوم: خصوصاً الضوء الأزرق المنبعث من الهواتف المحمولة والحواسيب وغيرها من وسائل التكنولوجيا الحديثة. كذلك ينبغي إطفاء الأضواء في غرفة النوم أو خفضها قدر الإمكان، للمساعدة على الإسترخاء والنوم الجيد.

4- عدم تناول الطعام الدسم قبل النوم: بما لا يقل عن 3 ساعات على الأقل، كون الوجبات الدسمة عادة ما تصيبنا بمشاكل الهضم والغازات وارتجاع الطعام وهي مشاكل تؤدي إلى اضطراب النوم.

5- عدم شرب المنبهات: مثل القهوة أو الشاي أو مشروبات الطاقة قبل النوم بفترة قليلة، نظراً لمحتوى هذه المشروبات من المنبهات والسكريات التي تؤثر على جودة النوم.



المصدر - لها