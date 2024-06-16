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الأحد، 16-06-2024 12:06 م

نصائح للوقاية .. الطقس الحار يهدد هذا المرض

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الوكيل الاخباري - الارتفاع الشديد في درجات الحرارة قد يعرض للكثير من المخاطر الصحية، خاصة على أصحاب الأمراض المزمنة، مثل مرضى الضغط المرتفع، وقد يتسبب التعرض للشمس والطقس الحار في ارتفاع في ضغط الدم، مما قد يهدد صحة المرضى.

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يستعرض في التقرير التالي تأثير التعرض للطقس الحار على مرضى الضغط المرتفع، ونصائح هامة للوقاية من المضاعفات.


قال الدكتور شريف حتة، استشاري الصحة العامة، أن ارتفاع درجات الحرارة مع فقدان السوائل الذي يتم عن طريق البول والعرق الشديد يتسبب في لزوجة الدم، وهو ما قد يتسبب في ارتفاع ضغط الدم، وتصلب الشرايين.


وأوضح حتة، أن ارتفاع ضغط الدم مع الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة قد يؤثر على نشاط الدورة الدموية وسريانها بشكل طبيعي بين الشرايين والأوردة ما قد يؤدي إلى تكون جلطات دموية.


نصائح لمرضى الضغط لتجنب الجلطات في الصيف
وقدم استشاري الصحة العامة عدد من النصائح لمرضى الضغط في فصل الصيف، والتي تتمثل فيما يلي:


شرب كميات كافية من الماء لا تقل عن 3 إلى 4 لتر لتعويض كميات الماء المفقودة عن الجسم، وذلك بتوزيعهم على مدار اليوم وشرب كوب كل ساعة.


اتباع نمط غذائي صحي مناسب وتجنب الأطعمة الدسمة والثقيلة.


الابتعاد عن الأطعمة التي تحتوي على البوتاسيوم لدورها في طرد السوائل من الجسم.
تجنب الخروج من المنزل في أوقات الذروة.
الاهتمام بتناول الأدوية الخاصة بالضغط في مواعيدها.


 




 

 


 

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