نصائح لمعالجة تشقق الكعبين

الوكيل الإخباري-قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأمراض الجلدية إن تشقق الكعبين من المتاعب الصحية المزعجة للمرأة بصفة خاصة، حيث يجعل الأقدام تبدو بمظهر سيء، فضلاً عن الآلام، التي يسببها أثناء المشي.



وأوضحت الرابطة أن سبب تشقق الكعبين الجفاف الشديد للجلد فيهما، والذي يقترن في البداية بالشعور بالشد، والحساسية للضغط في منطقة الكعب، ثم المعاناة من حكة وتصبغات لونية.





وبعد ذلك تظهر الشقوق، التي قد تسبب نزيفاً مع المعاناة من آلام مبرحة. وتعد الشقوق بيئة مثالية لتكاثر وانتشار البكتيريا، التي قد تسبب الإصابات بالتهابات.





عناصر غذائية مهمة

وقد يرجع السبب إلى افتقار الجسم لعناصر غذائية مهمة مثل فيتامين E الموجود في الأفوكادو، والفلفل، الحلو، وأوميغا 3 الموجود في السلمون، والجوز، وبذور الكتان.





كما قد يكون سببه الأحذية المفتوحة من الخلف أو المشي المتكرر بأقدام حافية، حيث يمكن أن تنشأ إصابات متناهية الصغر، تمهد الطريق لتشقق الكعبين. لذلك حمايتهما بأحذية مغلقة من الخلف.





عناية جيدة

وأكدت الرابطة أن العناية الجيدة مهمة لمواجهة التشقق، باستعمال كريم مرطب أو لوشن بعد الاستحمام. كما يمكن استعمال مرهم مرتين، صباحاً ومساء، وارتداء جوارب سميكة قبل النوم، لتمكين الجلد من الشفاء والتجدد أثناء الليل.





ومن المهم أيضاً إزالة الجلد المتقرن من الكعب، بمستحضر تقشير أو حجر الخفاف أو مِبرد، مع الحرص والحذر أثناء ذلك.

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