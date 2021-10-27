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الأربعاء، 27-10-2021 03:01 م

نصائح منزلية للتعامل مع خراج الأسنان

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الوكيل الإخباري - بشكلٍ عامّ إنّ الهدف من معالجة خراج الأسنان التخلص من العدوى، والمحافظة على سلامة السن، ومنع حدوث أي مضاعفاتٍ صحيّةٍ اُخرى، إذ إنّ هذه الأهداف يُمكن تحقيقها بشكلٍ عام من خلال مراجعة الطبيب مبكراً فور الشعور بأعراض خراج الأسنان .

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وبالاعتماد على موقع الخراج وشدته فإنّ الخيارات العلاجية التى يلجأ إليها الطبيب قد تشمل: وصف بعض المضادات الحيوية للتخلص من العدوى البكتيرية، أو إحداثٍ ثقبٍ في السن المُصاب لتصريف الخراج وبالتالي التخفيف من الألم، وأحياناً قد يلجأ لعلاج قناة الجذر الذي يتضمن إزالة لب السن المُصاب بالعدوى.

 

يُمكن الاستعانة بالنصائح التالية للتخفيف من الألم المُصاحب لخراج الأسنان أو أثناء مرحلة التّعافي من الخراج، ولكن من المهم مراجعة طبيب الأسنان وعدم استخدامها كبديلٍ عن زيارته،[١٠] ومن هذه النصائح والإرشادات ما يأتي:

 

1- المضمضة بالماء والملح؛ فهذا من شأنّه التخفيف من الألم.
2- مضغ الطعام باستخدام الجهة غير المُصابة من الفم.
3- تجنّب تناول الأطعمة أو شرب السّوائل الباردة جداً أو الساخنة جداً.
4- تناول الأطعمة اللينة الدافئة.
5- استخدام فرشاة الأسنان الناعمة لتنظيف الأسنان.
6- تجنّب استخدام خيوط الأسنان (بالإنجليزية: Dental floss) حول السن المصاب بالخراج.
7- الإقلاع عن التدخين.
8- تجنّب تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين.
9- الامتناع عن مضع اللّبان.
10- تناول الأطعمة الصحيّة.
11- الاستعانة بكمادات الماء الساخن أو البارد للتخفيف من الالتهاب وتسكين الألم؛ حيث توضع هذه الكمادات على الخدّ من الخارج بالقرب من الجزء المُصاب بضعة دقائق.

 

 

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