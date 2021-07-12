نصائح وطرق طبيعية للتخلص من قشرة الشعر

الوكيل الإخباري - قشرة الشعر من المشكلات التي يعاني منها الكثير، وبإمكانك التخلص من هذه المشكلة من خلال اتباع نصائح لكيفية التخلص من قشرة الشعر .

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إذا كنت تعاني من مشكلة قشرة الرأس، يمكنك اتباع النصائح التالية:



1- اغسل الرأس بالصابون أو الشامبو يومياً، واستخدم الشامبو الطبي إذا اقتضى الأمر.

2- قلل من استخدام منتجات تصفيف الشعر، لأن بخاخات الشعر والجيل وكريمات تنعيم الشعر قد تتراكم على الشعر وعلى فروة الرأس وتساعد على حدوث قشرة الرأس.

3- تناول الأطعمة الصحية، إذ قد يساعد النظام الغذائي الذي يوفر قدراً كافياً من الزنك وفيتامين (ب) والأحماض الدهنية الأساسية في الوقاية من الإصابة بقشرة الرأس.

المصدر - صحتك