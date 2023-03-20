نصف البشر يعانون من الأسنان الحساسة، فما الحل؟

الوكيل الإخباري- يحتفل العالم في العشرين من مارس من كل عام، باليوم العالمي لصحة الفم والأسنان، وذلك لزيادة الوعي بالقضايا المتعلقة بالأسنان وأهمية المحافظة عليها.



ومن أهم المواضيع التي تشغل بال الكثيرين، هي الأسنان الحساسة وهو الاسم الشائع لحساسية الجذور، وذلك بمجرد ملامسة الأسنان للحرارة، البرودة، تناول الأطعمة والمشروبات السكرية والحامضية أو استنشاق الهواء البارد مما يسبب ألما في الأسنان.



وتحدث حساسية الأسنان عندما تنكشف مناطق عاج الأسنان وذلك بسبب انحسار اللثة أو مرض يصيب عظم الأسنان، ويصبح بالتالي جذر السن مكشوفًا، بحسب أخصائي علاج جذور الأسنان الدكتور طارق عمارة.



ويوضح عمارة أن عاج الأسنان يحتوي على آلاف القنوات الدقيقة والتي لا يمكن رؤيتها إلا بالمجهر، هذه القنوات تصل بين سطح الأسنان ومركز عصب السن، مروراً بطبقة عاج الأسنان، تحتوي هذه القنوات على سوائل، ولكن بعد تناول الأطعمة والمشروبات الساخنة أو الباردة فإن هذه السوائل تتحرك في هذه القنوات الدقيقة وتنشط أعصاب الأسنان مما ينتج عنه الشعور بالألم.



هل هناك فئات معينه لديها هذه الحساسية؟



يشير الدكتور طارق عمارة إلى أن حساسية الأسنان تصيب حوالي نصف سكان الكرة الأرضية كذلك هناك دراسات بينت أن 4 من كل 5 اشخاص سوف يعانون من انحسار اللثة عند بلوغهم سن الـ 65.



كما أن النظام الغذائي الحمضي (الأطعمة شديدة الحموضة) مثل المخللات أو الصودا - ممكن أن يؤدي إلى تآكل وإذابة سطح الأسنان وتكشف عاج الأسنان، كذلك مرضى ارتجاع المريء والذين يعانون من توافر الأحماض في الفم مما يؤدي إلى تأكل الأسنان والسبب في حساسية الأسنان.



متى ينصح بالذهاب إلى طبيب الأسنان؟



من المهم أن تخبر طبيب أسنانك إذا كان لديك أسنان حساسة، حتى يتسنى له فحص فمك، لتحديد ما إذا كانت المشكلة هي حساسية الأسنان ليساعدك في الحصول على أفضل علاج، وأيضا عن الشعور بالألم بعد تناول الأطعمة فيجب زيارة الطبيب.



هل أستطيع منع حساسية الأسنان؟



تستطيع تقليل فرصة إصابتك بحساسية الأسنان عن طريق محافظتك على صحة الفم قدر المستطاع، عن طريق العناية بنظافة الفم والأسنان لمنع انحسار اللثة والإصابة بأمراض عظم الأسنان. ويعد تنظيف الأسنان بفرشاة الأسنان والخيط الطبي بصورة صحيحة إضافة إلى استخدامك معجون أسنان مناسب، يساعد على تقليل احتمال إصابتك بحساسية الأسنان، كذلك اتباع نظام غذائي غير حمضي من شأنه أن يمنع حساسية الأسنان.



هل يؤثر التنظيف أو التبيض على حساسية الأسنان؟



تنظيف الأسنان بطريقه خاطئة في المنزل أو استخدام مواد لتبيضها في المنزل قد يؤدي لحدوث حساسية الأسنان بنسبه كبيرة، لذلك يجب استشاره طبيبك لمعرفة الطريقة الصحيحة لتنظيف الأسنان وعدم استخدام مواد لتبيض الأسنان غير موصى بها. أما في حالة تبيض الأسنان في العيادة فقد يحدث حساسية للأسنان بنسبة تقدر 10% من الحالات.



هل هناك علاج لحساسية الأسنان وهل هناك علاجات منزليه لألم وحساسية الأسنان؟



وأخيراً أكد الدكتور طارق عمارة، أن طبيب أسنانك سينصحك باستخدام معجون أسنان ذو تركيبة معدة خصيصاً للأسنان الحساسة من شأنه ان يقلل من حساسية الأسنان إذا استخدم من مرتين لثلاث مرات يومياً في تنظيف الاسنان مع احتوائه أيضاً على الفلورايد ليساعد في حماية الأسنان من التسوس وضرورة استخدام فرشاة الأسنان الناعمة وبدون استخدام القوة أو العنف في عملية تنظيف الأسنان.

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