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الثلاثاء، 23-02-2021 02:59 م

نظام غذائي بسيط للتخلص من الإكزيما

علاج-الاكزيما


الوكيل الاخباري - تمكّنت الشابة البريطانية فيكتوريا جينكس، 28 عاماً، من التغلب على مشكلة الإكزيما من خلال اتباع نظام غذائي خاص، كما أضافت إلى مائدتها الكثير من مضادات الأكسدة ومن مادة التاتين المضادة للالتهابات، وتضمنت لائحتها مثلاً:

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- الخيار:

يحتوي على نسبة 90% من الماء والذي يعمل على ترطيب الجلد.


- الألوي فيرا:

يتمتع بخصائص مضادة للالتهابات وشافية للجروح.


- زيت جوز الهند:

يحتوي على نسبة مرتفعة من الفيتامين E وحمض اللوريك ويُعدّ دواء فعالاً لعلاج جفاف البشرة.


- خل التفاح:

يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا الضارة والفطريات، والذي يمكنه ترطيب البشرة وعلاجها من الالتهابات والحكة.

- دقيق الشوفان:

يساعد على الحد من الشعور بالحكة المزعجة.


- ملح إيبسوم:

يعمل على محاربة الالتهابات ويحد من الحكة أيضاً.


وهكذا تمكّنت الشابة من التخلص من مشكلة الإكزيما التي تتمثّل بجفاف الجلد وظهور البقع الحمراء والقروح عليه. وهي مشكلة تنتشر في مختلف أنحاء العالم ومن الممكن أن يسببها التوتر وغالباً ما تظهر أعراضها في فصل الشتاء.

 

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