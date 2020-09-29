الثلاثاء 29-09-2020
الوكيل الاخباري

الكشف عن سيناريوهات عودة الطلبة إلى المدارس

أسعار الذهب الثلاثاء 29/9/2020

الرمثا.. إصابة 3 معلمات بكورونا

إعلان قائمة القبول الموحد مساء اليوم

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

وفيات الثلاثاء 29/9/2020

المملكة ما زالت تحت تأثير الكتلة الحارة

بريطانيا تعتزم فرض عزل عام اجتماعي شامل عبر أغلب مناطق شمال بريطانيا وربما لندن

تسجيل 62 وفاة جديدة بكورونا في العراق و29 بالسعودية

44 وفاة بكورونا في المغرب و5 بالجزائر




الثلاثاء، 29-09-2020 09:31 ص

هذا ما تكشفه البقع الحمراء على أصابع اليد !

2019_2_19_15_50_43_973


الوكيل الاخباري - من الممكن ان تظهر بعض البقع الحمراء على طول أصابع اليد. وغالباً ما لا يهتم الكثير من الأشخاص بهذه المشكلة معتبرين أنها عابرة. لكن من الضروري العناية بها في حال تمت ملاحظة وجود البقع لمدة طويلة. فقد يدل هذا على نقص في بعض المغذيات وغالباً ما يترافق مع الشعور بالتخدر.

اضافة اعلان

وما يمكن أن يسبب هذه المشكلة النقص في الفيتامينات E وB1 وB6 وB12 إضافة إلى النياسين. وهي من المكونات الضرورية لعمل الأعصاب، علماً أن النقص الحاد في الفيتامين B12 يمكن أن يؤدي إلى المعاناة من فقر الدم.


وفي هذه الحالة ومن أجل منع حدوث ذلك من الضروري اعتماد نظام غذائي صحي يحتوي على هذه الفيتامينات كما على المعادن الأساسية. ومن المهم في هذا السياق استشارة الطبيب الاختصاصي لكي يحدد الجرعات التي يجب أخذها والسبب أن المبالغة في ذلك قد تسبب بعض الأعراض المزعجة. فتناول كمية كبيرة من الفيتامين B6 مثلاً يمكن أن تؤدي إلى تخدر أطراف الجسم.

 

لها

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
2018_6_28_14_45_36_231

احذر.. تغير لون البشرة قد يكون مؤشراً على الإصابة بجلطة

202082917304070EZ

لماذا يصاب البعض بالتهاب الحلق جرّاء ارتداء الكمامة؟

5cd146276f700

بذور مفيدة تساعد على محاربة الاكتئاب.. تعرف عليها

276633_Large_20141019042749_18

تحذير من إضافة هذه المكونات إلى القهوة!

download

الكشف عن علامات اقتراب الاصابة بالسكتة الدماغية !

283568_51_1601274790

قائمة بأفضل العصائر لعلاج فقر الدم

أخبار متعلقة
283568_51_1601274790

قائمة بأفضل العصائر لعلاج فقر الدم

منع-تساقط-الشعر

أطعمة تمنع تساقط الشعر نهائياً

jlworld-org-istock-1124412188-840x540-1

إليك أبرز أسباب فقدان الشهية ونتائجه الخطرة

190704044449338_shutterstock-391462930

تأثير استخدام الهاتف على إلتهاب مفاصل الأصابع!

unnamed

الشعور بالتعب المفاجئ خلال النهار.. على ماذا يدل؟

main_image5f3e742ce1f41

أطعمة تعتبر سر قوة جهاز المناعة