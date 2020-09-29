هذا ما تكشفه البقع الحمراء على أصابع اليد !

الوكيل الاخباري - من الممكن ان تظهر بعض البقع الحمراء على طول أصابع اليد. وغالباً ما لا يهتم الكثير من الأشخاص بهذه المشكلة معتبرين أنها عابرة. لكن من الضروري العناية بها في حال تمت ملاحظة وجود البقع لمدة طويلة. فقد يدل هذا على نقص في بعض المغذيات وغالباً ما يترافق مع الشعور بالتخدر.

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وما يمكن أن يسبب هذه المشكلة النقص في الفيتامينات E وB1 وB6 وB12 إضافة إلى النياسين. وهي من المكونات الضرورية لعمل الأعصاب، علماً أن النقص الحاد في الفيتامين B12 يمكن أن يؤدي إلى المعاناة من فقر الدم.



وفي هذه الحالة ومن أجل منع حدوث ذلك من الضروري اعتماد نظام غذائي صحي يحتوي على هذه الفيتامينات كما على المعادن الأساسية. ومن المهم في هذا السياق استشارة الطبيب الاختصاصي لكي يحدد الجرعات التي يجب أخذها والسبب أن المبالغة في ذلك قد تسبب بعض الأعراض المزعجة. فتناول كمية كبيرة من الفيتامين B6 مثلاً يمكن أن تؤدي إلى تخدر أطراف الجسم.

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