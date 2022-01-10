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الإثنين، 10-01-2022 03:00 م

هذا ما يحدث في الجسم عند تناول شاي الكركم يومياً

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الوكيل الإخباري - من المعروف أن للكركم فوائد صحية كثيرة، فهو يحتوي على مادة تُسمى "كركيومين" وتعمل كمضاد للالتهابات والفطريات والفيروسات والبكتيريا، لذا فالكركم يقي من العديد من الأمراض.

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ويرى خبراء الصحة أن أفضل طريقة للاستفادة من الكركم هي شربه في صورة شاي، حيث يمكن إضافة ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم إلى 3 أو 4 أكواب من الماء ويُترك المزيج ليغلي قليلاً، ثم يُصفّى ويصبح جاهزاً للاستعمال، إما بإضافة العسل أو الليمون أو شربه كما هو.

إن تناول شاي الكركم بشكل يومي يساعد في وقاية الجسم من العديد من المشاكل الصحية، وفي مقدّمها تسكين الآلام.


وأكدت دراسة جديدة أُجريت بعد تجارب على مجموعة من الأشخاص أن الكركم يساعد في خفض الوزن ويقي من السمنة، كذلك يحمي من الإصابة بداء السكري من النوع الثاني، كما يمكنه التحكم بمستوى الكوليسترول في الدم والتقليل من معدل الكوليسترول الضار، إضافة الى الحد من مخاطر ارتفاع ضغط الدم.


ولاحظ الباحثون تغيّراً في نشاط الكبد، فالكركم ينقّي الكبد من السموم ويقي من الفشل الكبدي، كذلك يعزز من مناعة الجسم ويمدّه بالطاقة لمقاومة العديد من أنواع العدوى، وهو يعالج أيضاً آلام المفاصل والآلام المعوية.

 

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