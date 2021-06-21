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هذا ما يحصل في جسمكم عند تناول الكزبرة الخضراء!

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الوكيل الإخباري _ تعتبر الكزبرة الخضراء من النباتات العشبية ذات الطعم اللاذع والشهي، والتي يمكن تناولها بكامل أجزائها وذلك إما خضراء أو بإضافتها للطعام أو مطحونة.

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وتحتوي الكزبرة على العديد من العناصر الغذائية المفيدة مثل المعادن والفيتامينات ومضادات الأكسدة وغيرها.

 

ومن ابرز  فوائد الكزبرة الخضراء:


تحسين عملية الهضم وعلاج الإسهال.

 

معالجة تقرحات الفم وإنعاش النَفَس.

 

مضادة للجراثيم والبكتيريا.

 

تخفيض مستويات الكوليسترول في الدم.

 

التقليل من ارتفاع ضغط الدم.

 

تساعد في الوقاية من اضطرابات الرؤية، وتقلل من التوتر على العين.

 

تنقية الدم والأنسجة والأعضاء.

 

الوقاية من بعض الأمراض، مثل: الزهايمر والسرطان والسكري.

 

 

المصدر : الامارات نيوز 


 




 

 


 

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