السبت 08-05-2021
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السبت، 08-05-2021 09:32 ص

هذا هو نوع السمك الأكثر غنى بالبروتين والأقل احتواءً على الزئبق

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الوكيل الإخباري- أشارت دراسة حديثة إلى أن سمك السردين يعتبر مصدراً مهماً جداً للبروتين. وورد في تقرير أن السمكة التي تزن 85 غراماً تحتوي على 20 غراماً من البروتين. ولفت إلى أن أمراة راشدة تحتاج إلى كمية تراوح بين 54 و66 غراماً من البروتين يومياً، فيما يحتاج الرجل إلى أخرى تراوح بين 63 و90 غراماً. وأكد أنه يمكن تحقيق هذا الهدف من خلال تناول 3 إلى 4 أسماك سردين.

وتابع التقرير أن هذا النوع من السمك يشكّل أيضاً مصدراً مهماً للفيتامينات والمعادن، بحيث يزوّد الجسم بالكالسيوم والفيتامين D وأحماض الأوميغا 3 الضرورية لحماية صحة القلب والشرايين. كما أن تناوله بانتظام يساهم في مكافحة الالتهابات والحد من ارتفاع مستوى الكوليسترول الضار.

كذلك لفت إلى أن أسماك السردين تحتوي على نسبة من الملوّثات أقل من تلك التي يمكن أن تحتوي عليها أنواع أخرى من السمك مثل التونا. وأضاف أن كثافة المعادن والزئبق والزرنيخ الموجودة فيها أقل من تلك التي يمكن العثور عليها في أنواع الأسماك المختلفة.

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المصدر: لها

 




 

 


 

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