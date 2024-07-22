الإثنين 22-07-2024
الوكيل الاخباري
 

مؤتمر صحفي حكومي غدا الثلاثاء

صحيفة عبرية: هكذا ستنتقم المقاومة من قتل جنود الاحتلال للأطفال في غزة

إغلاق 4 محطات محروقات وتحويل 5 أخرى للنائب العام خلال النصف الأول من العام

الاستهلاكية المدنية تعلن عن تخفيضات وعروض لـ450 سلعة

اللواء المعايطة يوجّه بإنشاء فرق للإنقاذ في أقاليم الشمال والوسط والجنوب

اليونيسف: 250% زيادة في عدد الاطفال الشهداء في الضفة

إصابة 7 جنود إسرائيليين خلال يوم واحد

4 إصابات بحادث سير في العقبة

عمليتان للقسام في مخيم البريج ورفح

الدفاع المدني: التعامل مع 1510 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

الإثنين، 22-07-2024 03:26 م

هذه العلامات تنذر بمشاكل الكبد!

202472212541423Q6


الوكيل الإخباري- قالت الرابطة المهنية لأطباء الأمراض الباطنة في ألمانيا إن بعض العلامات تنذر بوجود مشاكل في الكبد مثل التهاب الكبد الوبائي والكبد الدهني وتليف الكبد وفي أسوأ الأحوال سرطان الكبد.

اصفرار العين والجلد
وأوضحت الرابطة أن أبرز العلامات التحذيرية تتمثل في اصفرار بياض العين والجلد بسبب تراكم مادة "البيليروبين" في الدم والأنسجة، وكذلك اللون الداكن للبول للسبب ذاته.

اضافة اعلان


وتشمل العلامات أيضاً الحكة في الجلد ومشاكل الهضم وزيادة الوزن الناجمة عن تراكم السوائل في الجسم، بالإضافة إلى الشعور بالضغط في الجزء العلوي الأيمن من البطن ونزيف الأنف وفقدان الشهية والضعف العام والتعب المستمر.


ويمكن للطبيب التحقق من وجود مشاكل في الكبد من خلال فحص الدم مع تحديد قيم الكبد ومنظار البطن وخزعة الكبد (أخذ عينة من أنسجة الكبد)، بالإضافة إلى تقنيات التصوير مثل الموجات فوق الصوتية والتصوير المقطعي المحوسب والتحليل الطيفي بالرنين المغناطيسي النووي.

سبل الوقاية
وللوقاية من مشاكل الكبد، ينبغي اتباع نظم غذائية صحية ومتوازنة؛ حيث ينبغي أن يكون النظام الغذائي غنياً بالفيتامينات وقليل الدهون، مع المواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية، والعمل على إنقاص الوزن في حالة المعاناة من السمنة.


ومن المهم أيضاً ضبط مستوى السكر في الدم والاقلاع عن التدخين والمخدرات.

 

24


 




 

 


 

إقرأ ايضا
20247225305956J5

دراسة: الفاكهة المجفّفة تقلل خطر السكري

tbl_articles_article_28743_624d61c1777-2e02-4d74-8a8a-abdb0885bb8b

هل عليك حقا الانتظار 30 دقيقة للسباحة بعد تناول الطعام؟

وصفة-فلافل-أردنية

بالرغم من مذاقه الشهي .. 3 فئات من الضرر عليها تناول الفلافل

علاج-فرط-التعرق2

نصائح للسيطرة على فرط التعرق

20247218954505GE

نقص فيتامين سي يزيد الوزن

77

"عادة" خلال الأكل تهدد بخطر الوفاة بالقلب

أخبار متعلقة
2023_6_3_15_32_10_777

يظهر قبل أيام من الإصابة.. عرض صامت للنوبة القلبية