هذه العلامات تنذر بمشاكل الكبد!

الوكيل الإخباري- قالت الرابطة المهنية لأطباء الأمراض الباطنة في ألمانيا إن بعض العلامات تنذر بوجود مشاكل في الكبد مثل التهاب الكبد الوبائي والكبد الدهني وتليف الكبد وفي أسوأ الأحوال سرطان الكبد.



اصفرار العين والجلد

وأوضحت الرابطة أن أبرز العلامات التحذيرية تتمثل في اصفرار بياض العين والجلد بسبب تراكم مادة "البيليروبين" في الدم والأنسجة، وكذلك اللون الداكن للبول للسبب ذاته.

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وتشمل العلامات أيضاً الحكة في الجلد ومشاكل الهضم وزيادة الوزن الناجمة عن تراكم السوائل في الجسم، بالإضافة إلى الشعور بالضغط في الجزء العلوي الأيمن من البطن ونزيف الأنف وفقدان الشهية والضعف العام والتعب المستمر.



ويمكن للطبيب التحقق من وجود مشاكل في الكبد من خلال فحص الدم مع تحديد قيم الكبد ومنظار البطن وخزعة الكبد (أخذ عينة من أنسجة الكبد)، بالإضافة إلى تقنيات التصوير مثل الموجات فوق الصوتية والتصوير المقطعي المحوسب والتحليل الطيفي بالرنين المغناطيسي النووي.



سبل الوقاية

وللوقاية من مشاكل الكبد، ينبغي اتباع نظم غذائية صحية ومتوازنة؛ حيث ينبغي أن يكون النظام الغذائي غنياً بالفيتامينات وقليل الدهون، مع المواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية، والعمل على إنقاص الوزن في حالة المعاناة من السمنة.



ومن المهم أيضاً ضبط مستوى السكر في الدم والاقلاع عن التدخين والمخدرات.



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