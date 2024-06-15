هل الترمس يهيج القولون؟

الوكيل الإخباري- الترمس من تسالي العيد الشهيرة، يتساءل بعض المصابين بالقولون العصبي عن إمكانية تناوله، خوفًا من أن يكون له تأثيرات سلبية على صحتهم.

اضافة اعلان

هل الترمس آمن لمرضى القولون العصبي؟

في هذا الصدد، قالت الدكتورة مروة إبراهيم، استشاري التغذية العلاجية في مصر، إن الترمس ليس ممنوعًا على مرضى القولون العصبي، طالما يتم استهلاكه باعتدال.



وأضافت مروة أن الترمس لا يهيج القولون العصبي، بل يحمي المصابين به من الإصابة بالاضطرابات الهضمية، ويرجع السبب إلى محتواه العالي من الألياف الغذائية.



وأوضحت أن الألياف الغذائية تلعب دورًا كبيرًا في تعزيز صحة الجهاز الهضمي، عن طريق تحسين حركة الأمعاء وتسهيل عمليتي الهضم والإخراج.



وأكدت استشاري التغذية العلاجية أن الترمس يتميز بقيمته الغذائية العالية، مشيرةً إلى أنه يساعد على:



تقوية الجهاز المناعي، لاحتوائه على مضادات الأكسدة.

ضبط سكر الدم، لأن أليافه الغذائية تساهم في إبطاء امتصاص الكربوهيدرات بالأمعاء.

فقدان الوزن، لانخفاض سعراته الحرارية، فضلًا عن قدرة أليافه الغذائية على إبقاء المعدة ممتلئة لساعات طويلة.

ومع ذلك، حذرت مروة مرضى القولون العصبي من تناول الترمس، إذا كانوا مصابين بالنقرس، لأنه يتسبب في ارتفاع حمض اليوريك بالدم، لاحتوائه على نسبة عالية من البيورين.

وأشارت إلى خطورة الترمس على مريض القولون العصبي، إذا كان يعاني أيضًا من:

أنيميا الفول.

حساسية البقوليات.



واختتمت حديثها بتوصية مرضى القولون العصبي بإضافة القليل من الملح إلى الترمس أو استبداله بالليمون والتوابل الصحية، مثل الكمون، خاصةً إذا كانوا يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو مشكلة في الكلى، منعًا لاستهلاك المزيد من الصوديوم.



الكونسلتو



