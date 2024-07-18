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الخميس، 18-07-2024 09:01 ص

هل التمارين الرياضية قبل النوم مفيدة؟

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الوكيل الإخباري- قالت دراسة جديدة من نيوزيلندا إن ممارسة الرياضة قبل النوم لن تفسد نوم الشخص بالضرورة، بل يمكن أن تحسن جودته وتزيد وقته.

وتخالف هذه النتيجة الفكرة الشائعة عن أن التمارين المكثّفة قبل النوم يمكن أن تزعج النوم بسبب زيادة معدل ضربات القلب ودرجة حرارة الجسم.

لكن في الدراسة الجديدة، أجرى فريق البحث من جامعة أوتاغو تجربة شارك فيها 30 شخصًا، أعمارهم بين 18 و40 عامًا.

وقال جميع المشاركين إنهم يقضون عادةً أكثر من 5 ساعات من وقت الجلوس في العمل، وساعتين إضافيتين في المساء.

وخضع المشاركون لتجربتين منفصلتين، تفصل بينهما 6 أيام، وفي إحداهما طُلب منهم الجلوس لـ4 ساعات قبل النوم.

وفي التجربة الثانية طُلب منهم ممارسة تمارين المقاومة لمدة 30 دقيقة على فترات خلال هذه الساعات الـ4 التي تسبق النوم.

ووفقًا لموقع "هيلث داي"، أظهرت النتائج تحسن وقت النوم بمقدار 27 دقيقة في تجربة التمارين قبل النوم.

كما لاحظ الباحثون أن تمارين المقاومة لم تسبب أي اضطرابات في النوم أو الاستيقاظ أكثر من عندما جلس الناس ببساطة قبل وقت النوم.

وشملت تمارين المقاومة حركات القرفصاء على الكرسي، ورفع الساق، ورفع الركبة أثناء الوقوف، وغيرها من التمارين التي يمكن ممارستها أثناء مشاهدة التلفزيون.

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