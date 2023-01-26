هل الطعام الجاهز آمن للرضع ؟

الوكيل الإخباري- تتوافر في الصيدليات أطعمة جاهزة للأطفال الرضع، تتساءل بعض الأمهات عن قيمتها الغذائية وفوائدها والآثار الجانبية المحتمل أن يتعرض لها الطفل بعد تناولها.

اضافة اعلان



في هذا الصدد، أشار الدكتور أمير سليمان، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة في مصر ، إلى عدم وجود ما يمنع من تقديم الأطعمة الجاهزة المتوفرة في الصيدليات للأطفال الرضع، مؤكدًا أنها معدّة خصيصًا لهم.



وقال سليمان إن أكل الأطفال الجاهز يتمتع بقيمة غذائية عالية، ويرجع السبب إلى المكونات المستخدمة في تحضيره، مثل الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة.



وأوضح استشاري حديثي الولادة أن الأطعمة الجاهزة للأطفال الرضع غنية بالألياف الغذائية وفيتامين ب المركب وفيتامين سي وفيتامين أ والحديد والزنك، وغيرها من العناصر الغذائية الضرورية للنمو وتقوية المناعة.



وأكد أن هذه الأطعمة تتميز بأنها سهلة التحضير والبلع، وآمنة على صحة الأطفال الرضع إلى حدٍ كبير، ولا تهدد أجسادهم بأي أضرار تُذكر.



ومع ذلك، اختتم سليمان حديثه بتوصية الأمهات، بتحضير وجبات الأطفال الرضع في المنزل، من الخضراوات والفواكه المهروسة، مثل التفاح والكوسة والبطاطس والموز، وتقديم الأكل الجاهز لهم في أضيق الحدود.

الكونسلتو الطبي

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة