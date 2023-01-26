الخميس 26-01-2023
الوكيل الاخباري

هذه الأسباب وراء مغادرة إيلون ماسك عرش أثرياء العالم

استثناء مركبات موديل 2017 في ميناء العقبة من قرار حظر الاستيراد

السلطة الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بتوفير الحماية العاجلة للفلسطينيين

قرار صادر عن مجلس الوزراء - تفاصيل

الإضراب يعم محافظات الضفة حدادا على أرواح شهداء جنين

التعليم العالي تعلن عن منح دراسية للطلبة الأردنيين في نيوزيلندا- تفاصيل

الخارجية تستنكر حملة التصعيد العسكرية الإسرائيلية التي تنذر بتفجر دوامة جديدة من العنف

تحويل السير المؤدي لتقاطع النهضة اعتباراً من فجر الجمعة

السفير الأردني في القاهرة ينعى الفايز

إذاعة الجامعة الاردنية تمنح فتى الزرقاء صالح برنامج عبر اثيرها

الخميس، 26-01-2023 01:14 م

هل الطعام الجاهز آمن للرضع ؟

ادوات-طعام


الوكيل الإخباري- تتوافر في الصيدليات أطعمة جاهزة للأطفال الرضع، تتساءل بعض الأمهات عن قيمتها الغذائية وفوائدها والآثار الجانبية المحتمل أن يتعرض لها الطفل بعد تناولها.

اضافة اعلان


في هذا الصدد، أشار الدكتور أمير سليمان، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة في مصر ، إلى عدم وجود ما يمنع من تقديم الأطعمة الجاهزة المتوفرة في الصيدليات للأطفال الرضع، مؤكدًا أنها معدّة خصيصًا لهم.


وقال سليمان إن أكل الأطفال الجاهز يتمتع بقيمة غذائية عالية، ويرجع السبب إلى المكونات المستخدمة في تحضيره، مثل الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة.


وأوضح استشاري حديثي الولادة أن الأطعمة الجاهزة للأطفال الرضع غنية بالألياف الغذائية وفيتامين ب المركب وفيتامين سي وفيتامين أ والحديد والزنك، وغيرها من العناصر الغذائية الضرورية للنمو وتقوية المناعة.


وأكد أن هذه الأطعمة تتميز بأنها سهلة التحضير والبلع، وآمنة على صحة الأطفال الرضع إلى حدٍ كبير، ولا تهدد أجسادهم بأي أضرار تُذكر.


ومع ذلك، اختتم سليمان حديثه بتوصية الأمهات، بتحضير وجبات الأطفال الرضع في المنزل، من الخضراوات والفواكه المهروسة، مثل التفاح والكوسة والبطاطس والموز، وتقديم الأكل الجاهز لهم في أضيق الحدود.

 

الكونسلتو الطبي

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
tbl_articles_article_19715_64005969565-ffd8-4287-9928-8db755ee8190

اعراض تنذر بسرطان الفم

202312622026882QO

اكتشاف جين مضاد لشيخوخة القلب لدى معمّرين

464026_8_1674709960

أطعمة ضرورية للصحة النفسية

العلاقة-بين-ارتجاع-المريء-والبلغم

هل يسبب ارتجاع المريء البلغم؟

2021_9_26_23_7_34_932

أفضل 5 أطعمة لانقاص الوزن

154-231945-drinks-burn-fat-without-diet_700x400

أفضل المشروبات لحرق الدهون أثناء النوم

أخبار متعلقة
متى_يشرب_الطفل_العصير

فوائد واضرار شرب العصائر يومياً للأطفال

WhatsApp Image 2023-01-14 at 12.16.29

للأمهات .. نصائح لاستحمام الأطفال خلال الشتاء

2022_6_29_22_54_42_893

دراسة تكشف تأثير تغذية الطفل على صحته النفسية

iStock-1357532084-1024x640-1-1024x640

5 علامات تدل على إصابة الطفل بالسكري

tbl_articles_article_23739_1337c4b37a0-d0fc-4d7f-a722-8fffe8bb1879

الشاي الأسود أم الأبيض أم الأخضر..ما الأفضل لشربه؟

6f2a2972-d569-493a-ba12-5abb9205299f

ابتكار عالمي .. خصلة شعر للكشف عن التوحد لدى الأطفال