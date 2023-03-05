هل تؤثر حموضة المعدة على الجيوب الأنفية؟

الوكيل الإخباري- الجيوب الأنفية تتأثر بالعديد من العوامل وتزداد أعراضها ومضاعفاتها في الطقس البارد ومع تغير الفصول، وكذلك مع انتشار الرياح المحملة بالأتربة، ولكن هناك أسباب داخلية في الجسم قد تتسبب في التهاب الجيوب الأنفية.



نستعرض في السطور التالية، تأثير حموضة المعدة وارتجاع المريء على الجيوب الأنفية والحلق.

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قال الدكتور أحمد حسن خشبة، استشاري الأنف والأذن والحنجرة في مصر إن الحموضة وارتجاع المريء من الأسباب التي تؤدي إلى التهاب الجيوب الأنفية، والشعور بانسداد الأنف وعدم القدرة على التنفس بشكل مثالي.



وأضاف خشبة، أن الجهاز الهضمي بطبعة يسير في اتجاه واحد، من الفم حتى فتحة الشرج، فرجوع الطعام بعد مضغه للحلق مرة آخرى يسبب التهابات، ومنها التهاب الجيوب الأنفية، لافتًا إلى أن درجة الالتهاب تختلف من شخص لآخر، حسب طبيعة الطعام الذي يتناوله، أو إذا كان الشخص من مرضى الجيوب الأنفية في الأساس أم لا.



وأضاف الدكتور أحمد حسن خشبة، أن علاج التهاب الجيوب الأنفية يتمثل في التالي ذكره:



1- تناول عقاقير مضادة للالتهابات.



2- تناول أدوية مضادة للحساسية.



3- تناول المضادات الحيوية بشرط أن تكون تحت توصية الطبيب المتابع للحالة.



4- الإكثار من شرب المياه.

5- الإكثار من شرب السوائل الدافئة.



6- تنظيف الأنف باستمرار بالمحلول الملحي للقضاء على الالتهاب والاحتقان الناتج عن التهاب الجيوب الأنفية.



الكونسلتو الطبي

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