هل تناول بذور الرمان آمن؟

الوكيل الاخباري- يشعر البعض من تناول بذور الرمان منعًا لحدوث أي اضطرابات في الجهاز الهضمي، مثل الإمساك أو حتى تفاقم الأمر إلى حد انسداد الأمعاء.

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فوائد بذور الرمان

يحتوي نصف كوب من بذور الرمان على 3.48 جرام من الألياف، والتي يمكن أن تساعد في تعزيز عمل الجهاز الهضمي بشكل سليم، والحفاظ على صحة الأمعاء.



يمكن أن يساعد تناول كميات كافية من الألياف الموجودة في بذور الرمان على تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري، ويتحكم في الوزن على المدى الطويل.



تعد بذور الرمان منخفضة السعرات الحرارية، فهناك حوالي 83 سعرة حرارية في كل 100 جرام من تلك البذور.



يمكن لبذور الرمان إضافة نكهة إلى الأطباق والسلطات مع الحصول على القليل من السعرات الحرارية، وقد تكون خيارًا للوجبات الخفيفة منخفضة السعرات الحرارية بحد ذاتها.



هل بذور الرمان آمنة؟

تتميز بذور الرمان باحتوائها على العديد من العناصر الغذائية الصحية ومضادات الأكسدة، كذلك تحتوي على خصائص مضادة للالتهابات.



وتعتبر بذور الرمان آمنة بالنسبة للغالبية العظمى من البشر، ويمكن تناولها دون قلق، ولكن يجب الانتباه إلى أن الإفراط في تناولها قد يسبب انسدادًا معويًا في حالات نادرة، ويكون هذا الخطر أكبر بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من الإمساك المزمن.



ويُنصح بتناول كوب واحد فقط من بذور الرمان على مدار اليوم، للحصول على فوائدها الصحية وتجنب أي آثار جانبية.