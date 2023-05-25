هل يتعارض الحمل مع أمراض الأمعاء المزمنة؟

الوكيل الإخباري- قالت الجمعية الألمانية لطب الجهاز الهضمي إن الحمل لا يتعارض مع أمراض الأمعاء الالتهابية المزمنة مثل داء كرون، التهاب القولون التقرحي.



وأوضحت الجمعية أنه ينبغي على المرأة المصابة بأحد أمراض الأمعاء الالتهابية المزمنة محاولة الحمل خلال المرحلة الخالية من المتاعب المصاحبة للمرض مثل تقلصات البطن الشديدة والإسهال والإرهاق الشديد، حيث تكون فرصة حدوث الحمل بدون مشاكل كبيرة خلال هذه الفترة.

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وأضافت الجمعية أن مدة المرحلة الخالية من المتاعب المصاحبة للمرض تختلف من امرأة لأخرى، وكذلك الحال بالنسبة للنوبات المرضية.



وأشارت الجمعية إلى أنه يمكن للمرأة الحامل الاستمرار في تناول الكثير من الأدوية المعالجة للمرض، ولكن ليس كلها. لذا يتعين على المرأة التحدث مع طبيبها المعالج بهذا الشأن.



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