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الثلاثاء، 21-09-2021 02:22 م

هل يجب غسل اللحوم النيئة قبل الطهي؟

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الوكيل الاخباري - قالت خبيرة التغذية الروسية أنيا هيل إن هناك مخاطر في التعامل مع اللحوم النيئة والدواجن.

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لذلك، من الضروري غسل الأطباق وألواح التقطيع والأسطح التي توجد عليها هذه الأطعمة جيدًا. 

 

لكن ماذا عن اللحم نفسه؟ هل يجب أن يغسل قبل الطهي؟


عندما يتعلق الأمر بالخضروات، يساعد الغسيل على التخلص من الرمل أو الأوساخ المتبقية.


وقالت هيل: "هذا يقلل من عدد الميكروبات على السطح. ولكن عندما يتعلق الأمر باللحوم والدواجن، فإن الأمر مختلف تمامًا".


وشددت على أن غسل اللحوم والدواجن لا يستحق كل هذا العناء، لأن ذلك يزيد من مخاطر انتشار البكتيريا في المطبخ وجسم الطباخ.

 

من الآمن طهي اللحوم مباشرة من العبوة لأن المصانع لديها أنظمة تمنع نمو البكتيريا، حسب موقع ميديك فوروم.


أكدت هيل أنه من الأهم بكثير طهي اللحم في درجة حرارة مناسبة. هذا سوف يقضي على أي مرض منقول بالغذاء.

 

هكذا يجب طهي الدجاج حتى درجة حرارة 74 درجة مئوية ولحم البقر ولحم الضأن حتى 63 درجة، واللحم المفروم آمن للأكل عند درجة حرارة 71 درجة.

 

يمكنك قياس درجة حرارة اللحوم باستخدام مقياس حرارة خاص.


 

 

 

المصدر : سبوتنك

 

 

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