هل يرفع الزنجبيل الضغط أم يخفضه؟

الوكيل الإخباري- يعد الزنجبيل نوعًا من التوابل المستخدمة بكثرة في المطبخ الآسيوي والهندي، ويتميز بأن له طعم حار ورائحة نفاذة تضيف نكهة مميزة للأطباق المختلفة.



يحتوي الزنجبيل على العديد من الفوائد الصحية التي تحمي الجسم من مشكلات عدة، حسبما نشر موقع "Live strong".



الزنجبيل للضغط

قد يقلل الزنجبيل أيضًا من ضغط الدم عن طريق منع تكوين الجلطات الدموية في الشرايين والأوعية الدموية، ما يجعله يحمي من أمراض القلب.



يمكن أن تحد الجلطات الدموية أو تمنع تدفق الدم، مما قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، في حين يساعد الزنجبيل على الوقاية من النوبات القلبية والسكتات الدماغية من خلال منع تجلط الدم.



وعلى الرغم من أن الزنجبيل قد يكون مفيدًا في علاج ارتفاع ضغط الدم، إلا أنه قد يؤدي أيضًا إلى آثار جانبية لدى بعض الأشخاص، ولا سيما مرضى ارتجاع المريء، وذلك مثل الغثيان أو اضطراب المعدة أو الحموضة.



الزنجبيل للكوليسترول

تساعد المركبات الكيميائية الموجودة في الزنجبيل على خفض نسبة الكوليسترول في الدم بشكل عام، وكذلك البروتينات الدهنية منخفضة الكثافة، وهي مكونات الكوليسترول التي يمكن أن تساهم في الإصابة بأمراض القلب.



يمكن أن يساهم الكوليسترول والبروتينات الدهنية منخفضة الكثافة في تكوين لويحات لزجة على طول جدران الشرايين والأوعية الدموية.



يؤدي هذا إلى حدوث انسدادات يمكن أن تسبب ارتفاع ضغط الدم عن طريق تقييد القطر الداخلي للأوعية الدموية والشرايين.



قد يقلل الكوليسترول أيضًا من مرونة الشرايين، مما يساهم بشكل أكبر في ارتفاع ضغط الدم.

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