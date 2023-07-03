هل يسمح لمرضى السكري تناول الصبر ؟

الوكيل الإخباري- يتساءل بعض المصابين بداء السكري عن إمكانية إدراج فاكهة الصبر في النظام الغذائي اليومي في فصل الصيف، خوفًا من أن يؤدي إلى ارتفاع سكر الدم عند تناوله.

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في هذا الصدد، قال الدكتور أحمد أنور، استشاري أمراض الباطنة في مصر ، إن الصبر من الفواكه الصيفية المفيدة والآمنة لمرضى السكري، مؤكدًا أنه لا يرفع سكر الدم كما يروج البعض.



وأوضح أنور أن الصبر لا يرفع سكر الدم عند تناوله، لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف الغذائية، الذي تساعد على إبطاء امتصاص الكربوهيدرات في الأمعاء.



ويبلغ المؤشر الجلايسيمي للصبر 35 درجة، وهذا يعني أن مستويات الجلوكوز بالدم عند مرضى السكري لا ترتفع عن المعدل الطبيعي عند تناوله، بحسب موقع "Glycemic Index Guide".



ومع ذلك، أوصى استشاري أمراض الباطنة مرضى السكري بتناول الصبر باعتدال، لأن الإفراط فيه قد يتسبب في ارتفاع سكر الدم عن الحد المسموح به.



وأشار إلى أن الكمية المسموحة من الصبر في اليوم لمرضى السكري من الضروري ألا تزيد عن ثمرتين، لضمان الاستمتاع بمذاقه اللذيذ والاستفادة من قيمته الغذائية، دون ارتفاع سكر الدم.