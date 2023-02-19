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الأحد، 19-02-2023 04:42 م

هل يعود الحول بعد العملية الجراحية؟

هل-يعود-الحول-الوحشي-بعد-العملية؟


الوكيل الإخباري- يحدث الحول نتيجة ضعف في عضلة العين، وهو من المشكلات التي قد تشعر الشخص المصاب بالإحراج عند التواجد وسط الآخرين، مما قد يتسبب في مشاكل نفسية لدى البعض، وخاصة عند الأطفال الذين يعانون منه.

نستعرض في السطور التالية، مدى احتمالية عودة الحول بعد اجراء عملية جراحية لتصحيحه.

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هل يعود الحول بعد العملية الجراحية؟
قال الدكتور ياسر كامل، استشاري طب وجراحة العيون في مصر، إن الحول يمكن أن يعود مرة آخرى بعد إجراء عملية جراحية لتصحيحه، ولكن هذا قلما يحدث، وإذا حدث يكون ذلك يكون بسبب الانصياع وراء عمليات العيون رخيصة السعر، وعدم اتباع التعليمات الخاصة بما بعد العملية.


نصائح بعد إجراء عملية تصحيح الحول


أوضح استشاري طب وجراحة العيون، أن الآثار الجانبية لعملية الحول تتمثل في تورم العينين والشعور بالحكة بهما واحمرارهما، ولكن سرعان ما تختفي خلال مدة تتراوح من 10 أيام إلى أسبوعين على الأكثر، بشرط الالتزام بتعليمات الطبيب الشخصي المتابع للحالة، ألا وهي:


1 - تجنب القراءة والتمحلق في شاشات الكمبيوتر لتجنب إجهاد العين.
2 - عدم استعمال الهاتف المحمول لمدة تتراوح من 4 إلى 5 أيام.
3 - الجلوس في غرفة ذات إضاءة خافتة.


علاج الحول بالتمارين
لفت استشاري طب وجراحة العيون، إلى أن علاج الحول يمكن من خلال تمارين الإغلاق، ولكن بشرط أن تكون تحت إشراف الطبيب المختص، ولا يحبذ ممارسة تلك التمارين في المنزل، لأنها تختلف من حالة لآخرى.

 

 

الكونسلتو الطبي

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