هل يمكنك اطعام الطفل الرضيع الشمام ؟

الوكيل الإخباري- يعتبر فصل الصيف غني بالفواكه المناسبة للرضع، حيث يوصي خبراء التغذية بإعطاء الطفل الأطعمة الصلبة المناسبة له بدايًة من عمر 6 أشهر، لذا يجب تقديم فواكه صحية تعطي القيمة الغذائية التي يحتاجها رضيعك في أشهر نموه الأولى.



نستعرض في السطور التالية، مجموعة من الفواكه الصيفية التي يمكن تقدميها للرضع، وفقًا لموقع التأمين الصحي البريطاني "NHS"، وموقع "Health line".



فواكه صيفية مناسبة للرضع

يوصي خبراء التغذية بطهي الفاكهة الأكثر صلابة لتليينها، وبعدها هرس الثمار الناضجة جيدًا للحصول على قوام مناسب للرضيع، ويجب التخلص من الجلد القاسي أو الأجزاء غير اللينة، وتتضمن أبرز الفواكه المناسبة ما يلي:



1- التفاح

تحتوي تفاحة واحدة متوسطة الحجم على 86% من مكوناتها من الماء، ما يجعلها غذاء مثالي للرضيع خلال الصيف، لأن هذه الكمية قد تحمي من الإصابة بالجفاف والإعياء، فضلًا عن احتوائها على مغذيات رائعة، مثل الألياف الغذائية والبروتين، ما يساعد على شعور الرضيع بالشبع لفترة طويلة.



2- المانجو

تمتاز ثمرات المانجو باحتوائها على كميات كبيرة من الكربوهيدرات التي تساعد في إعطاء الطاقة التي يحتاجها طفلك للتعامل مع ارتفاع درجات الحرارة، فضلًا عن احتوائها على فيتامينات ضرورية لتقوية مناعة الرضيع، أبرزها فيتامين سي وفيتامين هـ وفيتامين ك.



3- الشمام

يوصي خبراء التغذية بتناول الشمام، لأنه يحتوي على كميات هائلة من بيتا كاروتين، تصل إلى 3382 وحدة دولية، وهو نوع من الكاروتينات، وهي أصباغ تعطي الفواكه والخضروات ألوانها الزاهية، وبمجرد تناولها يتحول بيتا كاروتين إلى فيتامين أ، الذي يعمل كمضاد أكسدة قوي للمساعدة في محاربة الجذور الحرة التي تهاجم خلايا الجسم، ويفيد بيتاكاروتين الرضع في دعم صحة العين وتكوين خلايا الدم الحمراء وتعزيز المناعة.



4- البرقوق

يعتبر البرقوق من الفواكه الأساسية لرضيعك خلال فصل الصيف، حيث يحتوي على المغنيسيوم والبوتاسيوم، وكلاهما ضروري لتوزان الإلكتروليت في الجسم، والوقاية من الجفاف والإجهاد الحراري خلال الصيف.



5- الخوخ

قد يقلل الخوخ من عوامل خطر أمراض القلب عند الأطفال والكبار، مثل ارتفاع ضغط الدم ومستويات الكوليسترول، وتُظهر دراسات أنبوب الاختبار أن الخوخ قد يرتبط بالأحماض الصفراوية، وهي مركبات ينتجها الكبد من الكوليسترول.



6- البابايا

توفر البابايا لجسم الطفل 18% من الاحتياجات الغذائية اليومية لحمض الفوليك أو فيتامين ب 9، وبالتالي الحماية من أمراض القلب والأوعية الدموية، فضلًا عن أنه قد يقي من الإصابة بأنواع متعددة من السرطان، نتيجة لقدرة الفولات في الحفاظ على سلامة الحمض النووي، وفقًا لموقع "مايو كلينك".



7- الأناناس

قد يحمي الأناناس الرضيع من الإصابة بالسكري، نتيجة لاحتوائه على مضادات أكسدة قوية، أبرزها على الإطلاق فيتامين سي، حيث يوفر 100 جرام من الأناناس ما يصل إلى 88% من الاحتياجات اليومية الغذائية من فيتامين سي، ما يقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، مثل السكري.



8- الكمثرى

تعد الكمثرى غذاءً مثاليًا لصحة الجهاز الهضمي للطفل، بفضل احتواء ثمرة متوسطة الحجم على 6 جرامات من الألياف الغذائية، ما يحسن من الهضم، ويؤدي إلى شعور الطفلك بالراحة.

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