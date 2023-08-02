هل يمكن لمرضى جرثومة المعدة تناول الحليب؟

الوكيل الإخباري- جرثومة المعدة، هي بكتيريا حلزونية الشكل، تعيش وتتكاثر في الجدران المبطنة للمعدة، وهي المسبب للعديد من الأمراض في المعدة، مثل الحموضة الشديدة، والانتفاخ، وتهييج القولون، والشعور بارتجاع المريء والتجشؤ، والقييء.



نستعرض في السطور التالية، تأثير تناول الحليب على مرضى جرثومة المعدة.



هل الحليب مسموح لمريض الجرثومة؟

وفي شأن هذا الأمر، قالت الدكتورة جيهان الدمرداش، أخصائية التغذية العلاجية في مصر ، إن الحليب لا ينصح بتناوله لمرضى جرثومة المعدة، أثناء فترة تلقي العلاج، موضحة أن تناوله يسبب أعراض مزعجة ومتعددة، وهي:

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- زيادة وارتفاع معدلات الحموضة في المعدة.

- حرقة في المعدة.

- ألم في المعدة.

- تقلصات في المعدة.

- الشعور بالقيء.

- التجشؤ.



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