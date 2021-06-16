الأربعاء 16-06-2021
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الأربعاء، 16-06-2021 01:08 م

هل ينتقل 'كورونا' من الأم لطفلها أثناء الرضاعة الطبيعية؟

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الوكيل الإخباري - كثيرا ما تتخوف الأمهات المرضعات من نقل فيروس كورونا الى رضيعها في حال اُصيبت بالفيروس .

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الا ان دراسة طبية حديثة أجرتها هيئة الأبحاث الإسبانية الحكومية تحت عنوان “ميلك كورونا” ، كشفت أن حليب الأم المصابة بكورونا لا يحتوي أبدا على آثار للفيروس ولا يمكن ان يكون ناقلا له ، لكنه من جهة أخرى يكون ناقلاً للأجسام المضادة ، بحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.


وتوصف الأجسام المضادة بأنها أشبه بـ “المحاربين” في جهاز المناعة ، فعندما يصيب فيروس كورونا جسم الإنسان فإن الأجسام المضادة تلتصق بالنتؤات الشوكية على سطح الفيروس وتمنعه من دخول خلايا الجسم .

 

وعلى إثر تلك النتائج نصح القائمون على الدراسة جميع الأمهات المرضعات المصابات بفيروس كورونا بجميع تحوراته ، بالاستمرار في الرضاعة الطبيعية .

 

المصدر - أخبار الأن

 




 

 


 

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