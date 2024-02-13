وداعا لآلام غازات البطن- 5 طرق للتخلص منها

الوكيل الإخباري - تسبب غازات البطن آلامًا مزعجة في المعدة، تجعل الإنسان يشعر بعدم الراحة، ما يدفعه للتوقف عن تناول الطعام، خوفًا من زيادة حدتها.



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طرق لتخفيف آلام غازات البطن



1- تغيير العادات الغذائية

في بعض الدراسات، وجد الباحثون أن إجراء بعض التغييرات في العادات الغذائية قد يساعد على تخفيف آلام الغازات، مثل مضغ الطعام جيدًا وشرب الماء وتجنب مضغ العلكة والابتعاد عن بعض الأطعمة، كالبقوليات والخضروات الصليبية.



2- تدليك البطن

يساعد تدليك البطن بزيت دافئ أو زجاجة مملوءة بالماء الساخن لمدة 20 دقيقة على تخفيف آلام الغازات، لأن المساج يساهم في تحسين حركة الأمعاء.



3- تناول بعض الأدوية

يمكن التخلص من آلام غازات البطن عن طريق تناول بعض الأدوية، مثل الملينات ومضادات الحموضة، خاصةً إذا كان الانتفاخ مصحوبًا بالغثيان أو القيء أو حرقان الصدر أو الإمساك.



4- ممارسة بعض التمارين

تساعد بعض التمارين على طرد غازات البطن، ومن ثم التخلص من الآلام الناتجة عنها، أبرزها:

- تمرين ركوب الدراجة: استلق على الظهر، مع رفع الركبتين نحو الصدر ثم حرك الساقين في حركة الدائرية.

- تمرين رفع الركبة: استلق على الظهر مع ثني إحدى الركبتين ثم رفعها في اتجاه الصدر مع إبقاء الساق الأخرى مستقيمة.



5- شرب الأعشاب

تلعب الأعشاب، مثل النعناع والبابونج واليانسون، دورًا كبيرًا في تقليل انتفاخ البطن، لأنها تساعد على تهدئة المعدة وطرد الغازات وتليين حركة الأمعاء.

ومع ذلك، يُنصح باستشارة الطبيب قبل تناول أي أعشاب، لأنها قد تتداخل مع الأدوية أو تؤدي إلى تفاقم بعض الحالات المرضية أو تسبب الحساسية لعدد من الأشخاص.

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