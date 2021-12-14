10 أسباب للإمساك وكيفية علاجه

الوكيل الإخباري - الإمساك هو واحد من مشاكل الجهاز الهضمي السائدة لدى الكثيرين، ويحدث الإمساك عندما يكون البراز صلباً ويصعب إخراجه من الجسم، بسبب امتصاص القولون لكمية كبيرة من الماء من الطعام الموجود فيه.





اضافة اعلان

وكلما كان تحرك الطعام أبطأ عبر الجهاز الهضمي، كلما زادت كمية الماء التي يمتصها القولون، ما يتسبب بجعل البراز جافاً وصلباً، ويصاب الإنسان بالإمساك فيصبح إفراغ الإمعاء مؤلماً جداً.

أسباب حياتية وطبية تقف وراء الإصابة بالإمساك، وهي 10 نلخصها بالآتي:



1 - نقص الألياف في النظام الغذائي: إن قلة تناول الألياف في نظامنا الغذائي اليومي، يجعلنا أكثر عرضة للإصابة بالإمساك، كون الألياف الموجودة في الفواكه والخضروات والحبوب تساعد على حركة الأمعاء بشكل جيد.



2 - الخمول: قلة الحركة والكسل هي أسباب تقف وراء الإمساك، كون الخمول يعيق عملية التمثيل الغذائي وحركة الأمعاء. في حين أن النشاط البدني يرفع من وتيرة هذه العملية الحيوية، ما يعزز العمليات في الجسم ومنها عمل الأمعاء.



3 - تناول بعض الادوية: قد يسبب الإمساك، ومنها مسكنات الألم، ومضادات الإكتئاب، ومضادات الحموضة.



4 - الحليب: يعاني البعض من الإمساك نتيجة تناول الحليب ومنتجاته.



5 - القولون العصبي: إحدى المشاكل الصحية التي تصيب مرضاها بالإمساك بشكل متكرر.



6 - الحمل: بسبب التغيرات الهرمونية التي تحدث في جسم المرأة، تعاني الحامل من الإمساك. كما أن الرحم قد يضغط على الأمعاء ما يبطئ مرور الطعام.



7 - الشيخوخة: يشهد الأيض تباطؤاً مع التقدم بالسن، ما يؤدي لنشاط معوي أقل وعدم عمل عضلات الجهاز الهضمي بشكل فعال وبالتالي الإصابة بالإمساك.



8 - تغيرات في الروتين: خاصة عند السفر، أو تناول وجبات الطعام في غير أوقاتها، أو الذهاب للمرحاض عدة مرات وفي أوقات مختلفة. كل هذه التغييرات يمكن أن تزيد من خطر الإمساك.



9 - إستخدام الملينات بإفراط: يلجأ البعض للملينات لعلاج الإمساك، والمساعدة في حركة الأمعاء. لكن استهلاك هذه الملينات بكثرة يمكن أن يسمح للجسم بالتعود عليها وبالتالي لا يعود يتفاعل معها بشكل صحيح.



10 - عدم الذهاب للحمام عند الحاجة: إن تأجيل الذهاب للحمام قد يؤدي لتلاشي الرغبة تدريجياً بالإخراج، وكلما طال تأخير الذهاب للحمام أصبح البراز جافاً وأكثر صلابة.

كيفية علاج الإمساك بالطرق الطبيعية

إن إجراء بعض التغيرات في روتين الحياة اليومي، يسهم بشكل أو بآخر في التخلص من الإمساك، منها تناول المزيد من الألياف وشرب الماء بكثرة وممارسة التمارين الرياضية والحركة وتحديد موعد للذهاب إلى الحمام يومياً للإخراج يتعود عليها الجسم.



وتعالج الملينات معظم حالات الإمساك، لكن ينبغي عدم تناولها بكثرة واستهلاكها عند الضرورة فقط. وفي الحالات الشديدة للإمساك، يجب على الشخص الذهاب للطبيب المختص لوصف العلاجات المناسبة سواء الدوائية أو الجراحية.

المصدر - هي