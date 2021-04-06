21 مكونا غذائيا متاح في مطبخك للتخلص من الوزن الزائد!

الوكيل الاخباري - بداية من التمارين الرياضية والنظم الغذائية ووصولًا إلى التدخلات الجراحية، إنها قائمة طويلة من الوسائل والطرق للتخلص من الوزن الزائد.

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ويبقى في معظم الأوقات أن السمة المشتركة بين غالبية من يعانون من الوزن الزائد أن هناك نية قائمة للتخلص من الكيلوغرامات الزائدة، ولكن يبدو في الكثير من الحالات أن الأقوال أسهل بكثير من الأفعال في هذا المجال.



وبحسب ما نشره موقع "بولدسكاي" Boldsky، المعني بالشؤون الصحية، ما لم يوجد ما يدعو إلى تحمل مزيد من الضغط على النفس من خلال اتخاذ قرار باتباع نظام غذائي أو تدريبات صارمة؛ فإن كل ما على الشخص فعله هو أن يراقب عن كثب ما يأكله وما لا يأكله، لكي يحقق نتيجة إيجابية على المدى القصير بدون معاناة.



والخبر السار هو أن بعض العناصر المتاحة بالفعل في المطبخ يمكن أن تكون العامل الحاسم في إنقاص الوزن، وفقا لما يلي:

- الزنجبيل:

يعتبر الزنجبيل أحد أفضل مكونات إنقاص الوزن لأنه يسهم في حرق دهون الجسم بسرعة وكفاءة أكبر.



- الثوم:

يمكن إضافة الثوم كعنصر آخر إلى النظام الغذائي لمن يرغبون في إنقاص الوزن. ويقال إن للثوم خصائص مضادة للسمنة لأنه يعمل على منع تراكم الدهون في الجسم، وبالتالي منع زيادة الوزن. كما أشارت بعض الدراسات إلى أن تناول الثوم بشكل منتظم يكافح التوتر ويقلل أعراض القلق.



- فلفل أسود:

يتميز الفلفل الأسود بأنه منخفض السعرات الحرارية ويحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن والألياف الغذائية والدهون الصحية، والتي تساهم جميعها في فقدان الوزن. توصلت بعض الدراسات إلى أن الفلفل الأسود يحتوي على البيبيرين، الذي يعزز عملية التمثيل الغذائي ويمنع تمايز الخلايا الدهنية ويزيد من التوافر البيولوجي للعناصر الغذائية.

- الكركم:

يستخدم على نطاق واسع للكثير من الأغراض بداية من علاج الجروح ووصولًا إلى حل مشكلات الأرق، وهو أيضا منخفض السعرات الحرارية ويساعد على زيادة معدل الأيض ويعزز أيضًا جهاز المناعة في الجسم.



- القرفة:

إن القرفة هي واحدة من أكثر المكونات الصحية التي تعمل بفاعلية إلى إنجاح محاولات فقدان الوزن الزائد. ويقال إنه بمجرد إضافة بعض القرفة إلى قهوة الصباح يصبح من الممكن ببساطة بدأ فقد غرامات من الوزن الزائد، علاوة على خصائص القرفة الغذائية الأخرى.



- فلفل حريف:

أظهرت دراسات علمية أن تناول الفلفل الحريف، أو الذي يُعرف أيضا باسم "كايين"، بانتظام سيساعد في كبح الشهية ومساعدة الجسم على حرق المزيد من السعرات الحرارية.



- بذور الخردل:

تحتوي بذور الخردل على عنصر السيلينيوم، وهو معدن معروف بقدرته على العناية بوظيفة الغدة الدرقية، والتي بدورها تساعد في إنقاص الوزن. يمكن إضافة بذور الخردل إلى الوجبات أو طبق السلطة لفقد الوزن الزائد بشكل صحي.



- بذور الكتان:

في حين أن بذور الكتان لها العديد من الفوائد، فإن لها صيت واسع يرتبط بخصائصها في إذابة الدهون الزائدة من الجسم، وبالتالي المساعدة في إنقاص الوزن. يأتي دور بذور الكتان في إنقاص الوزن من خصائصها الغذائية الفريدة وتركيبتها الجزيئية التي تتكون من الألياف والأحماض الدهنية الأساسية واللغنين والكربوهيدرات المنخفضة.



- بذور الشيا:

إن بذور الشيا مليئة بالألياف، مما يمنح الشخص شعور بالامتلاء لفترة أطول ويساعد على منع الإفراط في تناول الطعام، ولأن هذه البذور تستغرق وقتًا طويلاً للهضم، فإن تبقى لفترة أطول في المعدة بعد تناولها. تحتوي هذه البذور الصغيرة أيضًا على ألياف قابلة للذوبان، مما يقلل من الشهية وفي نفس الوقت تمنع الشعور بالانتفاخ.

- بذور السمسم:

تمتلئ بذور السمسم بالألياف والبروتين، مما يساعد على الشعور بالشبع ويحد من الشهية، وهذا بدوره مفيد لفقدان الوزن. كما تحفز بذور السمسم إنتاج الجسم لإنزيمات حرق الدهون.



- العدس:

يحتل العدس موقعًا متميزًا كمصدر جيد للبروتين والألياف النباتية. يمكن أن يساعد تناول العدس في تحقيق المزيد من الشعور بالشبع وبالتالي يسهم في إنقاص الوزن.



- زيت الزيتون:

يحتوي زيت الزيتون على نسبة دهون صحية تعزز الشعور بالامتلاء. تمنح الدهون الصحية ميزة امتصاص الفيتامينات، التي تذوب في الدهون، والتي يمكن أن تساعد في إنقاص الوزن.



- الجزر:

على الرغم من أن الجزر منخفض في السعرات الحرارية إلا أنه مغذي للغاية، مما يجعله أحد العناصر المهمة بشكل منطقي لإنقاص الوزن. تؤكد الدراسات أن إضافة عصير الجزر إلى النظام الغذائي اليومي يمكن أن يكون أحد أكثر الطرق فعالية للتخلص من دهون البطن.



- الزبادي:

أظهرت الدراسات أن الأنظمة الغذائية الغنية بالكالسيوم مثل الزبادي تؤدي إلى إنقاص الوزن أكثر من تناول مكملات الكالسيوم وحدها.



- الخضروات الورقية:

تدرج الخضروات الورقية مثل السبانخ والكرنب كعناصر مثالية في أي خطة تستهدف إنقاص الوزن لأنها منخفضة في السعرات الحرارية والكربوهيدرات ومحملة بالألياف.

- الخضروات الليفية:

إن الخضروات الليفية، مثل البروكلي والقرنبيط والملفوف، غنية بالألياف وتعطي شعور بالشبع بشكل لا يصدق وبالتالي تكون مؤثرة في جهود إنقاص الوزن.



- البطاطس المسلوقة:

يشير خبراء التغذية إلى أن تناول البطاطس المسلوقة من أفضل الطرق لملء المعدة دون القلق بشأن زيادة الوزن.



- الأفوكادو:

يشتهر الأفوكادو، إلى جانب فوائده الغذائية والصحية المتعددة، بأنه منخفض في الكربوهيدرات ومصدر كبير للألياف، حيث تحتوي كل وجبة على 9 غرامات فقط من الكربوهيدرات، 7 منها تأتي من الألياف.

- غريب فروت:

إن تناول نصف حبة غريب فروت قبل نصف ساعة من تناول الوجبات اليومية يمكن أن يساعد على الشعور بالشبع وتناول سعرات حرارية أقل بشكل عام.



- خل التفاح:

يساهم خل التفاح في خفض مستويات السكر في الدم والسيطرة على مستويات الأنسولين وتحسين التمثيل الغذائي وعلاج حب الشباب. كما يؤدي إلى تقليل الدهون في الجسم. يحتوي خل التفاح على حمض الأسيتيك، الذي يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن لأن الحمض يحلل الطعام جيدًا ويمنع الدم من امتصاص المزيد من الدهون.



- الخل البلسمي:

يفضل استخدام الخل البلسمي في إعداد أطباق السلطة لأنه منخفض في عدد السعرات الحرارية ويعطي نكهة ومذاق مميز، بما يغني عن أي عناصر أخرى لنفس الغرض ولكنها غنية بالسعرات الحرارية.

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