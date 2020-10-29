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الخميس، 29-10-2020 12:29 م

3 تحولات تحدث في جسمك عند تناول الأطعمة الحارّة

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الوكيل الاخباري - تعتبر التوابل الحارّة من المذاقات المفضلة لدى بعض الأشخاص، لكن ما لا يعرفه الكثيرون هو أن تناولها يمكن أن يُحدث تغييرات مهمة في الجسم، كأن يصبح أكثر قدرةً على مقاومة الألم.

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ويعود هذا بحسب الخبراء إلى مادة الكابسايسين التي تستهدف المادة المسؤولة عن الألم في الدماغ وتدفعه في هذه الحالة إلى نسيان الألم وتجاهله لبعض الوقت.


ومن فوائد البهارات والطعام الحار أيضاً أنها تقوّي مناعة الجسم لأنها تحتوي على نسبة مرتفعة من مضادات الأكسدة التي تقي من تأثير الشوارد الحرّة والعوامل الضارّة. ولهذا من الممكن الاعتماد عليها من أجل تأمين الوقاية من العدوى.


كذلك يمكن تناول التوابل الحارّة أن يحد من الرغبة في تناول الأطعمة الغذائية التي تحتوي على السكر. ويشير الخبراء إلى أن من المهم إضافة المذاق الحار إلى الطعام في حال الامتناع عن أكل الحلويات والسعي إلى الحفاظ على الرشاقة. إلا أنهم أشاروا إلى أن بعض الأشخاص قد يعانون من الحساسية بسبب ذلك، وأن من الضروري دائماً استشارة الأطباء وإجراء الفحوص الطبية اللازمة.

 

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