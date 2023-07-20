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الخميس، 20-07-2023 10:38 ص

3 عوامل خطر تزيد من فرصة الاصابة بالاجهاد الحراري

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الوكيل الإخباري- يعاني بعض الأشخاص من الإجهاد الحراري، نتيجة التعرض لبعض الأسباب الصحية التي تتطلب استشارة الطبيب المختص، والعمل على العلاج السريع، لتجنب التعرض لأي مضاعفات صحية.

نستعرض  في السطور التالية، كل ما يتعلق بالإجهاد الحراري، وفقًا لما ذكره موقع "Web md".

أسباب الإجهاد الحراري
عادة ما يحدث الإجهاد الحراري نتيجة التعرض لدرجات حرارة مرتفعة لفترات طويلة، وغالبًا ما يصاحبه الإصابة بالجفاف، ولكن هناك بعض الأعراض التي تكشف الإصابة حتى يمكن علاج المشكلة بسهولة.

أعراض الإجهاد الحراري
قد تظهر بعض الأعراض التي تكشف الإصابة بالإجهاد الحراري من بينها:

- الارتباك.

- لون البول داكن.

- الدوخة.

- الشعور بالتعب.

- الصداع.

- الإغماء.

- تقلصات العضلات أو البطن.

- القيء.

- الغثيان.

- شحوب الجلد.

- زيادة التعرق.

- سرعة ضربات القلب.

- الإسهال.


علاج الإجهاد الحراري
في حالة المعاناة من الإجهاد الحراري فمن الأفضل الابتعاد تمامًا عن الحرارة والدخول في غرفة مكيفة أو أي مكان بارد واتباع بعض الطرق للسيطرة على أي أعراض من بينها:

- شرب الكثير من السوائل.

- الابتعاد عن المشروبات الغنية بالكافيين.

- إزالة أي ملابس ضيقة.

- الاستحمام بالماء البارد.

كما تؤكد بعض الأبحاث بضرورة استشارة الطبيب المختص فورًا في حالة عدم اختفاء الأعراض خلال 15 دقيقة، لأن ذلك قد يدل على الإصابة بضربة الشمس ويمكن أن يتسبب ذلك في المعاناة من أي مضاعفات صحية، بالإضافة إلى ذلك يجب الحذر جيدًا بعد الشفاء من درجات الحرارة المرتفعة على الأقل لمدة أسبوعين.


عوامل خطر الإجهاد الحراري

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هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تزيد فرص الإصابة بالإجهاد الحراري من بينها:

- العمر، الأطفال و البالغين فوق سن 65.

- من يعانون من الأمراض المزمنة بما في ذلك أمراض القلب والسمنة والسكري وارتفاع ضغط الدم.

- تناول بعض الأدوية مثل مدرات البول، المهدئات، أدوية القلب، وأدوية الأمراض النفسية.

 

الكونسلتو الطبي

 




 

 


 

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