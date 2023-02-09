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الخميس، 09-02-2023 12:03 م

3 عوامل رئيسية وراء زيادة الوزن

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الوكيل الإخباري- توصلت دراسة جديدة إلى أن 3 عوامل تتسبب بشكل رئيسي في زيادة الوزن، وهي: كثافة الطاقة في الطعام، وسرعة الأكل، والنسبة المئوية للبروتين في الطعام.

ولتوضيح المقصود من كثافة الطاقة قالت الدراسة إن ملعقة من زبدة الفول السوداني تحتوي على 100 سعرة حرارية، بينما تحتوي الملعقة من حبوب الشوفان على 15 سعرة حرارية فقط.

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وبحسب موقع "مديكال نيوز توداي"، تستغرق إشارات الشبع 20 دقيقة لتصل من الجهاز الهضمي إلى الدماغ، فإذا تناول الشخص الوجبة سريعاً خلال 10 دقائق، قد لا يكفي هذا الوقت لتأكيد الشبع، ما يؤدي إلى تناول المزيد.


أما العامل الثالث الذي توصل إليه فريق البحث من المعهد الوطني للسكري التابع لوزارة الصحة الأمريكية، فهو النسبة المئوية للبروتين في الطعام مقابل الكربوهيدرات، فكلما زادت نسبة البروتين في الطعام زاد الإحساس بالشبع.


واعتمد الباحثون على دراسة مفصلة للبيانات الغذائية لعينة من الناس تضمنت تحليل 2733 وجبة غذائية تناولها 35 مشاركاً خلال 6 أشهر.
وأوصت نتائج الدراسة بتناول المزيد من الأطعمة غير المصنعة أو المعالجة، لأنها تكون غنية بالماء والبروتين وقليلة في كثافة السعرات، وحثت على تناول الطعام ببطء.
ويؤخذ على الدراسة عنصران، هما: حجم العينة الصغير، وعدم تسليط الضوء على دور الألياف الغذائية في تعزيز الإحساس بالشبع.

 

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