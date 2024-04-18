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الخميس، 18-04-2024 02:53 م

3 مشروبات لنسف دهون البطن قبل فصل الصيف

مشروبات-للتخسيس-السريع-للبطن


الوكيل الإخباري - للتخلص من دهون البطن قبل حلول فصل الصيف، وتسريع عملية التمثيل الغذائي لديك، هناك العديد من المكونات الطبيعية الموجودة داخل منزلك، تساعدك على التخلص من الوزن الزائد وحرق الدهون، بالإضافة إلى فوائدها الغذائية في تعزيز المناعة ومقاومة الفيروسات والبكتيريا وتخليص الجسم من السموم الضارة، التي تعيق خسارة الوزن.

وفي مقدمة هذه المشروبات مشروب "الزنجبيل والليمون"، و"القرفة والكمون"، و"بذور الشيا والليمون"، حسب موقع "تايمز أوف إنديا".

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ويعمل الزنجبيل على تقليل امتصاص الدهون من الطعام ويسرع عملية الأيض ويحفز حرق الدهون المختزنة في الجسم

 


كما تساعد بذور الشيا على تعزيز انتظام المعدة، وتطهير القولون، ودعم صحة القلب والحد من الالتهابات وخفض مستويات الكوليسترول في الدم.

 


ونستعرض فيما يلي كيفية تحضير المشروبات الثلاثة:


1- مشروب "الزنجبيل والليمون"
لتحضير المشروب، يتم غلي 1 لتر من الماء، ثم إضافة شرائح الليمون بعد عصره ووضع العصير جانباً، ثم شرائح الزنجبيل، ثم إضافة نصف ملعقة من الفلفل، ويترك المزيج على نار هادئة لمدة 5 دقائق.
يتم تبريده ثم إضافة ملعقة صغيرة من العسل وعصير الليمون، مع الحرص على تناوله على معدة فارغة في الصباح الباكر، أو تقسيمه على مدار اليوم.

2- مشروب "الكمون والقرفة"
لتحضير المشروب، يتم غلي 1 لتر من الماء، ثم إضافة 3 ملاعق صغيرة من الكمون و2 ملعقة من القرفة المطحونة، وتركها تغلي لمدة 5 دقائق.
يتم تبريده ثم تصفيته، مع إضافة ملعقة صغيرة من العسل والليمون، مع الحرص على تناوله على معدة فارغة في الصباح الباكر، أو تقسيمه على مدار اليوم.

3- مشروب "بذور الشيا والليمون"
لتحضير المشروب، يتم نقع ملعقتين كبيرتين من بذور الشيا في كوب من الماء طوال الليل ثم إضافة الليمون والعسل، أو تسخين المزيج لمدة 10 دقائق، ثم تصفيته قبل تناوله في الطريقتين.
احرص على تناول مشروب بذور الشيا مع الليمون في الصباح الباكر.

 

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