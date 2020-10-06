4 حيل منزلية للتخلص من الصداع

الوكيل الإخباري _ يعد الصداع من اكثر المشاكل التي يعاني منها الكثير وبشكل مفاجئ وعلى الرغم من وجود المسكنات والعلاجات للتخلص من الصداع الا ان الافراط في تناولها يؤدي الى مضاعفات جانبية ، وهناك عدة انواع من الزيوت العطرية والتي تعد كبديل للمسكنات تساعد على علاج الصداع فى لمح البصر ، تعرف عليها :

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1. زيت البابونج الأساسي

عادة ما يستخدم زيت البابونج الأساسي لتهدئة عقلك وتحسين المزاج، ولكنه يستخدم أيضًا لعلاج الصداع النصفي. يساعد استخدام مزيج من زيت البابونج وزيت السمسم في علاج الصداع النصفي . كما أشارت دراسة أخرى إلى فعالية زيت البابونج في تخفيف الآلام الناتجة عن الصداع النصفي.



2. زيت الروزماري العطري

يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات وتسكين الآلام وقد أظهرت الدراسات أنه يمكن أن يساعد في تخفيف الألم الناجم عن الصداع.



3. زيت القرنفل الأساسي

يستخدم زيت القرنفل الأساسي في علاج الالتهابات وتحسين صحة الأسنان وتقليل الحكة على الجلد وتسكين الألم. وفقًا لدراسة نشرت في يمكن أن يساعد زيت القرنفل الأساسي في التخفيف من الصداع.



4. زيت الريحان العطري

يستخدم زيت الريحان الأساسي لعلاج العديد من المشاكل الصحية مثل القلق والاكتئاب والتهاب الشعب الهوائية والبرد والسعال وعسر الهضم والتهاب الجيوب الأنفية ، على سبيل المثال لا الحصر. وفقًا لدراسة نشرت في أبحاث الطب التكميلي ، فقد ثبت أن التطبيق الموضعي لزيت الريحان الأساسي يقلل من شدة الألم وتكرار نوبات الصداع النصفي.



المصدر : صدى البلد

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