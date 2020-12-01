4 فوائد مذهلة لشاي البصل

الوكيل الإخباري _ يعد الشاي من المشروبات الشائعة والتي يفضل تناولها الكثير من الاشخاص ، حيث تتعدد انواعه ، ويعتبر شاي البصل أحد أنواع الشاي الا انه غير معروف لدى الكثير ، تعرف على ابرز فوائد شاي البصل:

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1-تعزيز المناعة

يدعي بعض خبراء التغذية أن شاي البصل؛ بإمكانه الوقاية من الإصابة بالأمراض الفيروسية مثل نزلات البرد، والإنفلونزا خلال فصل الشتاء، لاحتوائه على مضادات الأكسدة التي تقوي المناعة، وتحافظ على الجسم من الإصابة بالالتهابات.



2-ضبط الكوليسترول

يمتاز البصل باحتوائه على مركبات الفلافونويد، ومنها الكيرسيتين، التي يمكن أن تسهم في ضبط مستويات الكوليسترول في الدم، كما أنها تعزز مستويات الكوليسترول النافع في الدم، لذا ينصح الخبراء بتناول من كوب إلى كوبين من شاي البصل يوميًا.



3-ضبط سكر الدم

يتميز شاي البصل بخصائص علاجية بإمكانها تخفيض مخاطر ارتفاع سكر الدم، وذلك لاحتوائه على مضادات أكسدة تقلل من مستويات السكر في الدم.



4-الوقاية من أمراض الجهاز الهضمي

يحتوي البصل على الأنولين، وهو مصدر مفيد لصحة الأمعاء، وتناوله بانتظام يساعد على الحفاظ على صحة الأمعاء ويقي من أمراض عسر الهضم والانتفاخ والإمساك.







