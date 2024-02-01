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الخميس، 01-02-2024 03:29 م

4 مخاطر لتناول البرتقال بعد الأكل

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الوكيل الإخباري - البرتقال من الفواكه الحمضية التي تحتوي على نسبة عالية من حمض الستريك ، ويعتبر تناول البرتقال بعد الأكل من العادات الغذائية الخاطئة، إذ يمكن أن يؤدي إلى بعض المشاكل الصحية.

أضرار تناول البرتقال بعد الأكل
- اضطرابات الجهاز الهضمي: يمكن أن يؤدي تناول البرتقال بعد الأكل إلى حدوث مشاكل في الهضم، مثل الإسهال والتقلصات والغثيان والقيء. وذلك لأن حمض الستريك يمكن أن يؤثر على عملية الهضم ويسبب التهاب المعدة والأمعاء.
- حرقة المعدة: يمكن أن يؤدي تناول البرتقال بعد الأكل إلى زيادة حموضة المعدة، مما يؤدي إلى حدوث حرقة المعدة. وذلك لأن حمض الستريك يمكن أن يسبب تحفيز إنتاج حمض المعدة.
- نقص امتصاص الحديد: يمكن أن يؤدي تناول البرتقال بعد الأكل إلى نقص امتصاص الحديد من الأطعمة الأخرى. وذلك لأن حمض الستريك يمكن أن يتحد مع الحديد ويشكل مركبات غير قابلة للامتصاص.
- زيادة خطر الإصابة بحصوات الكلى: يمكن أن يؤدي تناول البرتقال بكميات كبيرة بعد الأكل إلى زيادة خطر الإصابة بحصوات الكلى، وذلك لأن حمض الستريك يمكن أن يسبب زيادة تركيز الكالسيوم في البول، مما يؤدي إلى تكوين حصوات الكلى.

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