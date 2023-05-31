5 أسباب تدفعك لتناول العنب الاسود

الوكيل الإخباري -يعد العنب الأسود من الفواكه الصيفية المفضلة عند العديد من الأشخاص، نظرًا لمذاقه اللذيذ واحتوائه على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية الضرورية للجسم.



في التقرير التالي، نستعرض فوائد العنب الأسود، وفقًا لموقع "Healthline".



القيمة الغذائية للعنب الأسود

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عند تناول كوب من العنب الأسود، ما يعادل 138 جرام، يحصل الجسم على العناصر الغذائية التالية:

- 90 سعرة حرارية.

- 24 جرامًا من الكربوهيدرات.

- 1 جرام من الألياف.

- 1 جرام من بروتين.

- 1 جرام من الدهون.

- 17 % من الجرعة اليومية الموصى بها من فيتامين سي.

- 11 % من فيتامين أ.

- 2 % من الحديد.



فوائد العنب الأسود



1- دعم صحة القلب

يتميز العنب باحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، التي تساعد على تنشيط الدورة الدموية بالجسم وضبط ضغط الدم والحد من الإصابة بالسكتة الدماغية والنوبة القلبية وتصلب الشرايين.



2- ضبط سكر الدم

يوفر العنب الأسود حماية كبيرة ضد الإصابة بداء السكري، ويرجع السبب إلى محتواه العالي من البوليفينول، الذي يساهم في ضبط سكر الدم وتقليل مقاومة الأنسولين بالجسم، بحسب بعض الأبحاث.



3- مضاد للسرطان

يلعب العنب الأسود دورًا كبيرًا في الوقاية من الإصابة ببعض السرطانات، مثل سرطان المعدة والثدي والكبد والغدة الدرقية والمبيض والبروستاتا والقولون وعنق الرحم، بفضل خصائصه المقاومة للأورام الخبيثة.



4- علاج بعض الأمراض الجلدية

في بعض الدراسات، وجد الباحثون أن مادة الأنثوسيانين الموجودة في العنب الأسود تعمل على علاج بعض الأمراض الجلدية، مثل حب الشباب وحروق الشمس وفرط التصبغ وسرطان الجلد، بالإضافة إلى قدرتها على مكافحة شيخوخة البشرة.



5- تعزيز نمو الشعر

يمكن للنساء اللاتي يعانين من تساقط الشعر مساعدته على النمو وزيادة كثافته عن طريق تناول العنب الأسود بشكل منتظم، لاحتوائه على مغذيات تحفز البصيلات على الإنبات.



الكونسلتو الطبي

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