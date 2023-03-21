الثلاثاء 21-03-2023
الوكيل الاخباري

اتفاقية تعاون بين ثربانتيس وقرى الأطفال

المجلس الأمني في اربد يناقش قضايا مجتمعية

توقع بأن تكون المدينة الجديدة ضمن أعلى 40 مدينة بمؤشر الاستدامة

وزيرة الاستثمار تبحث مع وفد سيدات الأعمال البلغاري التعاون المشترك

المعايطة يلتقي ممثلي الجهات الدولية المانحة

الملك يوجه بتذليل العقبات أمام القطاع الدوائي

"رجال الأعمال" تنظم مؤتمرا لأصحاب الأعمال الناطقين بالفرنسية أيار المقبل

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء - تحذيرات

انخفاض أسعار الذهب في التسعيرة الثانية 20 قرشا للغرام

توقيف 3 موظفين في مركز أعلاف مأدبا بتهمة استثمار الوظيفة

الثلاثاء، 21-03-2023 04:29 م

5 أسباب لألم المعدة بعد تناول الوجبات

tbl_articles_article_21647_32747b4756f-0bb6-46e6-addc-74e9f1b1da0e


الوكيل الإخباري- يتعرض البعض للإصابة بألم المعدة بعد تناول الطعام، ما يتسبب في حالة من الإنزعاج والقلق مع كل وجبة ويؤدي إلى الكثير من المشكلات.

نستعرض في التقرير التالي كل ما يتعلق بألم المعدة بعد تناول الطعام، وفقًا لما ذكره موقع "Medicalnewstoday".

أسباب ألم المعدة بعد الأكل

اضافة اعلان


1- التسمم الغذائي
يعتبر الألم الذي يحدث بعد تناول الطعام هو أحد الأعراض الأساسية للتسمم الغذائي بجانب القيء، الإسهال، وارتفاع درجة الحرارة، ويمكن أن يستمر الألم لبضعة أيام مما يتطلب استشارة الطبيب الفورية وتناول كمية جيدة من السوائل الدافئة.

اقرأ أيضًا: طرق بسيطة للوقاية من التسمم الغذائي.. إليك العلاج

2- الأطعمة الحمضية
قد تتسبب الأطعمة الحمضية في تهيج المعدة بما في ذلك عصائر الفاكهة والجبن المطبوخ والطماطم، لذلك يجب الحرص جيدًا على تجنبها واستبدالها بأخرى لا تسبب هذا الألم مثل الماء أو الشاي.


3- الأطعمة الحارة
عادة ما يلجأ الأشخاص إلى استخدام الفلفل الحار للحصول على نكهة جيدة وذلك لأنها تحتوي على مادة الكابسيسين، فهي مادة كيميائية تسبب الإحساس بالحرقة أو السخونة، ولكنها أيضًا تسبب الشعور بالتهيج في الأجزاء الحساسة من الجسم بما في ذلك المعدة.

4- عسر الهضم
يمكن أن يشعر الأشخاص بألم في المعدة بعد تناول الطعام نتيجة الشعور بعسر الهضم وعدم إتمام عملية الهضم بشكل سليم إلى جانب الشعور بالانتفاخ أو الغثيان، وبالتالي يجب الحرص على تجنب الأطعمة الدهنية والكافيين والمكشروبات السكرية لتحسين عملية الهضم وتقليل الألم.

5- حساسية الطعام
يعاني بعض الأشخاص من الحساية تجاه بعض الأطعمة مما يتسبب في تهيج المعدة والشعور بالألم الشديد بعد تناول أي أطعمة وبالتالي يجب الحذر جيدًا من الأطعمة التي يتم تناولها والتعرف على الأطعمة المسببة للحساسية بما في ذلك القمح واللاكتوز والمكسرات والجلوتين.

 

الكونسلتو الطبي 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2023_3_20_20_4_6_451

هل شرب الحلبة مع الحليب يزيد الوزن؟

201906020257435743

جمعية القلب الأمريكية تقدم نصائح للأم في عيدها

2023321165747768I-810x464

5 نصائح لنوم أفضل خلال رمضان

main_image6419ad63a1846

تقنية جديدة تضيء الورم السرطاني أثناء الجراحة

20233201920434460S

مكملات الكولاجين تحمي الجلد والعضلات والعظام

2020_5_20_12_25_36_413

مخاطر الإفراط في تناول فيتامين D

أخبار متعلقة
tbl_articles_article_16432_435403361e3-8884-417f-9bf4-0612d15ebb0c

الأعراض مشابهة .. كيف تميز بين التسمم الغذائي و انفلونزا المعدة ؟

التسمم الغذائي

كيف تكتشف اصابتك بالتسمم الغذائي ؟ .. اليك الاعراض