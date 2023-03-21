5 أسباب لألم المعدة بعد تناول الوجبات

الوكيل الإخباري- يتعرض البعض للإصابة بألم المعدة بعد تناول الطعام، ما يتسبب في حالة من الإنزعاج والقلق مع كل وجبة ويؤدي إلى الكثير من المشكلات.



نستعرض في التقرير التالي كل ما يتعلق بألم المعدة بعد تناول الطعام، وفقًا لما ذكره موقع "Medicalnewstoday".



أسباب ألم المعدة بعد الأكل

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1- التسمم الغذائي

يعتبر الألم الذي يحدث بعد تناول الطعام هو أحد الأعراض الأساسية للتسمم الغذائي بجانب القيء، الإسهال، وارتفاع درجة الحرارة، ويمكن أن يستمر الألم لبضعة أيام مما يتطلب استشارة الطبيب الفورية وتناول كمية جيدة من السوائل الدافئة.



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2- الأطعمة الحمضية

قد تتسبب الأطعمة الحمضية في تهيج المعدة بما في ذلك عصائر الفاكهة والجبن المطبوخ والطماطم، لذلك يجب الحرص جيدًا على تجنبها واستبدالها بأخرى لا تسبب هذا الألم مثل الماء أو الشاي.





3- الأطعمة الحارة

عادة ما يلجأ الأشخاص إلى استخدام الفلفل الحار للحصول على نكهة جيدة وذلك لأنها تحتوي على مادة الكابسيسين، فهي مادة كيميائية تسبب الإحساس بالحرقة أو السخونة، ولكنها أيضًا تسبب الشعور بالتهيج في الأجزاء الحساسة من الجسم بما في ذلك المعدة.



4- عسر الهضم

يمكن أن يشعر الأشخاص بألم في المعدة بعد تناول الطعام نتيجة الشعور بعسر الهضم وعدم إتمام عملية الهضم بشكل سليم إلى جانب الشعور بالانتفاخ أو الغثيان، وبالتالي يجب الحرص على تجنب الأطعمة الدهنية والكافيين والمكشروبات السكرية لتحسين عملية الهضم وتقليل الألم.



5- حساسية الطعام

يعاني بعض الأشخاص من الحساية تجاه بعض الأطعمة مما يتسبب في تهيج المعدة والشعور بالألم الشديد بعد تناول أي أطعمة وبالتالي يجب الحذر جيدًا من الأطعمة التي يتم تناولها والتعرف على الأطعمة المسببة للحساسية بما في ذلك القمح واللاكتوز والمكسرات والجلوتين.

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