5 أسباب محتملة لأورام الدماغ

الوكيل الإخباري- أورام الدماغ يمكن أن تكون خبيثة أو حميدة، وغالباً ما تؤدي إلى اضطرابات عصبية مثل الصداع وغيرها.



وأوردت صحيفة تايمز أوف إنديا مجموعة من الأسباب التي قد تؤدي إلى نشوء أورام في المخ.





العوامل البيئية

يمكن أن يتسبب التعرض المطول للمواد الكيميائية والمبيدات في نشوء الأورام.

اضافة اعلان





التاريخ العائلي

يمكن للإصابات بأنواع السرطان عبر الأجيال أن تضاعف خطر إصابة الأجيال اللاحقة به.





التدخين

يزيد التدخين خطر الإصابة بالأورام السحائية وأنواع أخرى من الأورام.





التقدم في السن

أورام المخ يمكن أن تظهر في أي عمر، ولكن كبار السن أكثر عرضة لها.





الإشعاع

التعرض للإشعاع بسبب مهنة أو علاج طبي سابق، يزيد خطر أورام المخ.





علامات وأعراض



قد تسبب الأورام الصداع أو الضغط في الرأس في الصباح، وصداع التوتر أو الصداع النصفي، والقيء والغثيان، والرؤية المزدوجة أو الرؤية الضبابية، أو العمى.

24